نائورت: برجام موجب اصلاح رفتار بد ایران نمی شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه وزارت خارجه آمریکا، «هدر نائورت» سخنگوی وزارت خارجه آمریکا ادعا کرد برجام رفتار بد ایران را در نظر نمی گیرد.

وی با تکرار ادعاهای پیشین واشنگتن در خصوص حمایت ایران از تروریسم، گفت دولت آمریکا اینگونه رفتارهای بد ایران را زیر نظر دارد و گفتگوها در داخل دولت در این خصوص در جریان است.

به گفته نائورت «رکس تیلرسون» وزیرخارجه آمریکا بر این باور است که توافق هسته ای کنونی، رفتارهای بد ایران را در نظر نگرفته و از این نظر ناقص است.

نائورت مدعی شد ایران در زمره ی کشورهایی قرار دارد که در آن رویدادهای بدی اتفاق می افتند. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا با بیان اینکه دولت ترامپ در گذشته برجام و پایبندی ایران را تایید کرده است و ۱۲ روز یا بیشتر فرصت دارد که در این زمینه تصمیم بگیرد گفت در گذشته ایران به برجام پایبند بوده و تاییدیه دریافت کرده است.

وی در ادامه افزود: در مقدمه برجام درباره امنیت و ثبات بین المللی گفتگو شده است و ایران باید به برقراری این امنیت و ثبات کمک کند اما روشن است که چنین کاری نمی کند.