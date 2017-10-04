پیروزی بیمه رازی، ستارگان ساری و آکادمی نوروزی برابر حریفان

به گزارش خبرگزاری مهر، سه دیدار از رقابت های لیگ کشتی آزاد و فرنگی باشگاه های کشور برگزار شد که در نهایت تیم های بیمه رازی، ستارگان ساری و آکادمی امید نوروزی موفق شدند از سد حریفان خود بگذرند.

نتایج این پیکارها به شرح زیر است:

کشتی آزاد:

بیمه رازی ۸ - رعد پدافند هوایی تهران صفر

ستارگان ساری ۸ - هیأت کشتی خراسان رضوی صفر



کشتی فرنگی:

آکادمی امید نوروزی ۴ – رعد پدافند هوایی ۴ (تیم آکادمی با توجه به امتیاز مثبت ۲۲ به ۱۶ به پیروزی رسید)



نتایج انفرادی این دیدارها به شرح زیر است:



دیدار تیم های کشتی آزاد بیمه رازی جویبار و رعد پدافند هوایی تهران (اسامی تیم بیمه در ابتدا آمده است):

۵۷ کیلوگرم: یونس سرمستی، برنده – علیرضا زنگنه (۱۰- صفر)

۶۱ کیلوگرم: ایمان صادقی، برنده – محمد نامجومطلق (۳- صفر)

۶۵ کیلوگرم: سید احمد محمدی، برنده – نوید زنگنه (۱۱- صفر)

۷۰ کیلوگرم: مصطفی حسین خانی، برنده – وحید آهنگری (۱۰ – صفر)

۷۴ کیلوگرم: بهمن تیموری، برنده – بدون حریف

۸۶ کیلوگرم: محمدجواد ابراهیمی، برنده – محمد زارعی (حاضر نشد)

۹۷ کیلوگرم: امیر محمدی، برنده – وحید شاه محمدی (۱۲- ۲)

۱۲۵ کیلوگرم: جابر صادق زاده، برنده – پوریا رحمانی، (حاضر نشد)



دیدار تیم های کشتی آزاد هیأت کشتی خراسان رضوی- ستارگان ساری (اسامی تیم خراسان رضوی در ابتدا آمده است):

۵۷ کیلوگرم: امیر هراتی- مصطفی دامادی، برنده (صفر- ۱۰)

۶۱ کیلوگرم: بدون حریف- محمدباقر یخکش، برنده

۶۵ کیلوگرم: محمود قائمی – حسین عباس پور، برنده (صفر- ۱۰)

۷۰ کیلوگرم: شعیب سلیمانی – علی اصغر جبلی، برنده (۲- ۵)

۷۴ کیلوگرم: ابوالفضل نورافشان – مسعود کمروند، برنده (صفر- ۱۰)

۸۶ کیلوگرم: رامین کیان نژاد- امید حسن تبار، برنده (صفر- ۱۰)

۹۷ کیلوگرم: محمد رستمی پور – اسماعیل نجائیان، برنده (صفر- ۱۰)

۱۲۵ کیلوگرم: سجاد موسوی- جعفر شمس، برنده (صفر- ۱۱)



دیدار تیم های کشتی فرنگی رعد پدافند – آکادمی امید نوروزی (اسامی تیم رعد در ابتدا آمده است):

۵۹ کیلوگرم: مهدی قادری – ایمان داودی، برنده (۴- ۷)

۶۶ کیلوگرم: محمد نوربخش، برنده – امین بزرگ مهر (۲- ۱ دیسکالیفه)

۷۱ کیلوگرم: مجید خلیلی، برنده – حسن کوهپیما (۵- ۳)

۷۵ کیلوگرم: بدون حریف – پرهام قنبری، برنده

۸۰ کیلوگرم: علی شریفی، برنده – محمدرضا رضایی (۲- ۲)

۸۵ کیلوگرم: بدون حریف – مجتبی الهیاری، برنده

۹۸ کیلوگرم: صمد کاظمی، برنده – مهرداد بایندر (۳- ۱)

۱۳۰ کیلوگرم: محمدعلی بلاج – پارسا نظری، برنده (صفر- ۸)