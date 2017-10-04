پیروزی بیمه رازی، ستارگان ساری و آکادمی نوروزی برابر حریفان

به گزارش خبرگزاری مهر، سه دیدار از رقابت های لیگ کشتی آزاد و فرنگی باشگاه های کشور برگزار شد که در نهایت تیم های بیمه رازی، ستارگان ساری و آکادمی امید نوروزی موفق شدند از سد حریفان خود بگذرند.
نتایج این پیکارها به شرح زیر است:
کشتی آزاد:
بیمه رازی ۸ - رعد پدافند هوایی تهران صفر
ستارگان ساری ۸ - هیأت کشتی خراسان رضوی صفر
کشتی فرنگی:
آکادمی امید نوروزی ۴ – رعد پدافند هوایی ۴ (تیم آکادمی با توجه به امتیاز مثبت ۲۲ به ۱۶ به پیروزی رسید)
نتایج انفرادی این دیدارها به شرح زیر است:
دیدار تیم های کشتی آزاد بیمه رازی جویبار و رعد پدافند هوایی تهران (اسامی تیم بیمه در ابتدا آمده است):
۵۷ کیلوگرم: یونس سرمستی، برنده – علیرضا زنگنه (۱۰- صفر)
۶۱ کیلوگرم: ایمان صادقی، برنده – محمد نامجومطلق (۳- صفر)
۶۵ کیلوگرم: سید احمد محمدی، برنده – نوید زنگنه (۱۱- صفر)
۷۰ کیلوگرم: مصطفی حسین خانی، برنده – وحید آهنگری (۱۰ – صفر)
۷۴ کیلوگرم: بهمن تیموری، برنده – بدون حریف
۸۶ کیلوگرم: محمدجواد ابراهیمی، برنده – محمد زارعی (حاضر نشد)
۹۷ کیلوگرم: امیر محمدی، برنده – وحید شاه محمدی (۱۲- ۲)
۱۲۵ کیلوگرم: جابر صادق زاده، برنده – پوریا رحمانی، (حاضر نشد)
دیدار تیم های کشتی آزاد هیأت کشتی خراسان رضوی- ستارگان ساری (اسامی تیم خراسان رضوی در ابتدا آمده است):
۵۷ کیلوگرم: امیر هراتی- مصطفی دامادی، برنده (صفر- ۱۰)
۶۱ کیلوگرم: بدون حریف- محمدباقر یخکش، برنده
۶۵ کیلوگرم: محمود قائمی – حسین عباس پور، برنده (صفر- ۱۰)
۷۰ کیلوگرم: شعیب سلیمانی – علی اصغر جبلی، برنده (۲- ۵)
۷۴ کیلوگرم: ابوالفضل نورافشان – مسعود کمروند، برنده (صفر- ۱۰)
۸۶ کیلوگرم: رامین کیان نژاد- امید حسن تبار، برنده (صفر- ۱۰)
۹۷ کیلوگرم: محمد رستمی پور – اسماعیل نجائیان، برنده (صفر- ۱۰)
۱۲۵ کیلوگرم: سجاد موسوی- جعفر شمس، برنده (صفر- ۱۱)
دیدار تیم های کشتی فرنگی رعد پدافند – آکادمی امید نوروزی (اسامی تیم رعد در ابتدا آمده است):
۵۹ کیلوگرم: مهدی قادری – ایمان داودی، برنده (۴- ۷)
۶۶ کیلوگرم: محمد نوربخش، برنده – امین بزرگ مهر (۲- ۱ دیسکالیفه)
۷۱ کیلوگرم: مجید خلیلی، برنده – حسن کوهپیما (۵- ۳)
۷۵ کیلوگرم: بدون حریف – پرهام قنبری، برنده
۸۰ کیلوگرم: علی شریفی، برنده – محمدرضا رضایی (۲- ۲)
۸۵ کیلوگرم: بدون حریف – مجتبی الهیاری، برنده
۹۸ کیلوگرم: صمد کاظمی، برنده – مهرداد بایندر (۳- ۱)
۱۳۰ کیلوگرم: محمدعلی بلاج – پارسا نظری، برنده (صفر- ۸)
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