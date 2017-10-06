کسب چهارمین طلا با قهرمانی تیمی شیرینی خاصی داشت

محسن محمدسیفی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره مسابقات ووشو قهرمانی جهان گفت: رقابتهای این دوره سطح بالایی داشت و فکر می کنم در طول سالهایی که در رقابتهای جهانی شرکت داشتم، تیم های خوب جنوب شرق آسیا با قدرت به میدان آمده بودند، روسیه با بهترین ترکیب حضور داشت و تک ستاره ها از سایر تیم ها نیز باعث افزایش کیفیت فنی این رقابتها شده بود.

ملی پوش ووشو ایران افزود: در این دوره چهار بار به روی سکوی مسابقات رفتم که بازی به بازی شرایط بهتری داشتم و خدا را شکر که موفق به کسب چهارمین مدال طلای جهان شدم و در کل عملکرد خوبی داشتم.

وی ادامه داد: سایر اعضای تیم هم عملکرد بسیار خوبی داشتند. اینکه از یک تیم ۸ نفره، هر هشت نفره به دیدار نهایی راه پیدا کرده و موفق به کسب هفت طلا و یک نقره می شوند بدون شک، عملکرد درخشانی برای آن تیم و کشور خواهد بود.

این عضو تیم با اشاره به مدال نقره حمیدرضا قلی پور افزود: حمید از ناحیه پا مشکل داشت و همین مشکل باعث شد تا در فینال مقابل رقیب چینی نتواند آن قابلیت های خاص خود را به نمایش بگذارد.

سیفی افزود: این عملکرد درخشان نتیجه کار تیمی کل اجزای فدراسیون بخصوص اعضای کادر فنی بود که باعث شد بهترین نتیجه را در طول تاریخ حضور ووشو ایران در رقابتهای جهانی به نمایش بگذاریم.

وی در پایان گفت: کسب عنوان قهرمانی جهان برای نخستین بار رقم خورد. وقتی بدانیم که در بین همه کشورهای دنیا تنها تیمی که غیر از چین به این مهم دست پیدا کرده، ایران بوده به اهمیت این نتیجه بیشتر پی خواهیم برد.

قابل ذکر است تیم ملی ایران شب گذشته در پایان چهاردهمین دوره رقابتهای ووشو قهرمانی جهان موفق به کسب عنوان قهرمانی در بخش ساندا شد.