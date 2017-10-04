مسابقات کشتی نوجوانان در آمل برگزار می شود

جعفر سروری رئیس هیئت کشتی آمل در گفتگو با خبرنگار مهر از برگزاری مسابقات کشتی فرنگی و آزاد نوجوانان مازندران به میزبانی آمل خبر داد و گفت: این مسابقات از ۲ تا ۵ آبان سال جاری در سالن پیامبر اعظم (ص) آمل برگزار می شود.

سروری با اشاره به اینکه وزن کشی مسابقات صبح دوم آبان در محل برگزاری مسابقات انجام می شود،افزود: متولدین بهمن ۷۹ تا دی ۸۱ می توانند در این مسابقات شرکت کنند.

وی با بیان اینکه مسابقات کشتی آزاد نوجوانان مازندران روزهای ۴،۳،۲ آبان و کشتی فرنگی ۵ آبان برگزار خواهد شد، افزود: قهرمانان این مسابقه به مسابقات کشوری اعزام می شوند.