علی بیات در گفتگو با خبرنگار مهر با ابراز رضایت از بازگشت دوباره علیرضا رضایی به مجموعه کشتی اظهار داشت: رضایی اصلا نباید از کشتی می رفت، اما جای امیدواری و خوشحالی است که او بعد از احساس نیاز کشتی به او پاسخ مثبت داد و دوباره قبول مسئولیت کرد. این مساله اخلاق و احساس مسئولیت او را نشان داد و ثابت کرد رضایی همچنان عاشق خدمت در کشتی است.

وی تصریح کرد: تنها نکته ای که ممکن است برای او باعث سختی و مشکلات مختلفی شود، محدودیت زمانی تا حضور تیم امید در رقابتهای جهانی است، اما با توجه به توان فنی و ارتباط خوب او با کشتی گیران امیدواریم رضایی بتواند تیم خوب و توانمندی را تا مسابقات جهانی تجهیز و آماده کند.

عضو شورای فنی تیم های ملی کشتی آزاد ادامه داد: رضایی برای بازگشت به کشتی و قبول مسئولیت در تیم امید، هیچ شرطی برای فدراسیون کشتی قایل نشد و به گفته خودش دوباره به میدان آمد تا بتواند یه کشتی ادای دین کند.

بیات در پایان گفت: یکی از نکات بارز و مثبت حضور رضایی در راس امور تیم کشتی امید، ایجاد ارتباط سازنده او با کشتی گیران و اعضای کادر فنی است. رضایی در سول سالیان متمادی که به عنوان مربی و سرمربی و مدیرفنی در تیم های جوانان و ملی حضور داشته، ثابت کرده که توان انجام این امور را دارد و می تواند در میادین مختلف، کسب نتیجه کند.