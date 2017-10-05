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۱۴ مهر ۱۳۹۶، ۲:۰۳

در گفتگو با مهر عنوان شد؛

رضایی کار سختی پیش رو دارد/ او نباید از کشتی دور می‌ماند

رضایی کار سختی پیش رو دارد/ او نباید از کشتی دور می‌ماند

عضو شورای فنی تیم های ملی کشتی آزاد معتقد است علیرضا رضایی برای آماده سازی تیم امید تا رقابتهای جهانی با محدودیت زمان مواجه است.

علی بیات در گفتگو با خبرنگار مهر با ابراز رضایت از بازگشت دوباره علیرضا رضایی به مجموعه کشتی اظهار داشت: رضایی اصلا نباید از کشتی می رفت، اما جای امیدواری و خوشحالی است که او بعد از احساس نیاز کشتی به او پاسخ مثبت داد و دوباره قبول مسئولیت کرد. این مساله اخلاق و احساس مسئولیت او را نشان داد و ثابت کرد رضایی همچنان عاشق خدمت در کشتی است.

وی تصریح کرد: تنها نکته ای که ممکن است برای او باعث سختی و مشکلات مختلفی شود، محدودیت زمانی تا حضور تیم امید در رقابتهای جهانی است، اما با توجه به توان فنی و ارتباط خوب او با کشتی گیران امیدواریم رضایی بتواند تیم خوب و توانمندی را تا مسابقات جهانی تجهیز و آماده کند.

عضو شورای فنی تیم های ملی کشتی آزاد ادامه داد: رضایی برای بازگشت به کشتی و قبول مسئولیت در تیم امید، هیچ شرطی برای فدراسیون کشتی قایل نشد و به گفته خودش دوباره به میدان آمد تا بتواند یه کشتی ادای دین کند.

بیات در پایان گفت: یکی از نکات بارز و مثبت حضور رضایی در راس امور تیم کشتی امید، ایجاد ارتباط سازنده او با کشتی گیران و اعضای کادر فنی است. رضایی در سول سالیان متمادی که به عنوان مربی و سرمربی و مدیرفنی در تیم های جوانان و ملی حضور داشته، ثابت کرده که توان انجام این امور را دارد و می تواند در میادین مختلف، کسب نتیجه کند.

کد مطلب 4104155

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