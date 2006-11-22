به گزارش خبرنگار مهر، قرار است پس از پایان مراحل تدوین و ساخت موسیقی روح اله جعفربگلو صداگذاری و میکس "بازپرسی ویژه" را آغاز کند تا فیلم برای حضور در جشنواره فجر امسال آماده شود. کار فیلمبرداری هم در شرایط سخت جوی و سرما و بارش مداوم در جنگل ها و ارتفاعات دیلمان در 30 جلسه به پایان رسید.

"بازپرسی ویژه" درباره تلاش پلیس برای کشف هویت کودکی است که در یک تصادف کشته شده است. از دیگر عوامل تولید این فیلم می توان به مدیر فیلمبرداری: فریدون شیردل، طراح صحنه و لباس: علی مربی، دستیار اول کارگردان و برنامه ریز: بابک نبی زاده، بازیگران: بهروز اله وردی، علی پوردکان، هادی معصومی، شهرام نیک کار و تهیه کننده: ناصر شفق اشاره کرد.