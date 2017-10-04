افشای عکس ها و اطلاعات تازه از گوشی نوکیا ۹

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیجیتال ترندز، عکس ها و اطلاعات موجود نشان می دهد گوشی نوکیا ۹ همراه با نمایشگر فراگیر و بدون حاشیه عرضه می شود و از این جهت به گوشی هایی همچون جی ۶ ال جی و گالکسی ۸ سامسونگ شباهت دارد.

احتمالا این گوشی فاقد هرگونه دکمه لمسی است و دکمه های ناوبری و لمسی در زیر گوشی و به صورت مجازی طراحی می شوند. گوشی یادشده همچنین در رنگ های سیاه، سفید، آبی و نارنجی عرضه می شود تا بتواند توجه بانوان را نیز به خود جلب کند.

این گوشی اندرویدی مجهز به پردازنده Snapdragon ۸۳۵، دوربین Zeiss دارای لنز دوگانه و ۸ گیگابایت رم است. نوکیا ۹ همچنین دارای نمایشگری به ابعاد ۵.۵ یا ۵.۷ اینچ و با دقت QHD است. ابعاد نمایشگر نوکیا ۸ برابر با ۵.۳ اینچ است.

نوکیا ۹ همراه با قابلیت شارژ بی سیم عرضه می شود و دارای ۱۲۸ گیگابایت حافظه داخلی، قابلیت ضدآب و اسکنر عنبیه برای شناسایی هویت کاربر است.

قیمت و زمان عرضه این گوشی هنوز اعلام نشده است.