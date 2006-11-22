فرهنگ و هنر در مطبوعات

به گزارش خبرنگار مهر، روزنامه "تهران امروز" در صفحه سینما جهان به بهانه نمایش آخرین فیلم جیمز باندی مطلبی تحت عنوان "اسم او باند است، جیمز باند" را انعکاس داده و در ادامه هم گفتگو با پیرس برازنان بازیگر "سقوط سرافیم" چاپ شده است. به بهانه نمایش "باد بر مرغزار می وزد" در سینماهای تهران هم یادداشتی تألیفی انعکاس پیدا کرده که مجموعاً این صفحه را تبدیل به صفحه ای خواندنی می کند.

در صفحه ادبیات عنوان "برگزیدگان کتاب سال جوان معرفی شدند" از سوی دفتر شعر جوان خبر اول است. گزارش نشست بررسی اشعار "متنبی" با عنوان "چکامه سرای جهان اسلام" هم در این صفحه انعکاس پیدا کرده و در پایان "ناتور دشت و سرگردانی انسان مدرن" مطلبی است که به تحلیل کوتاهی از این کتاب ماندنی سالینجر می پردازد. صفحه پایانی هم معرفی نخبگان ملی را خبر اول خود قرار داده و در نهایت خبر جالب "مری پاپینز روی صحنه برادوی" به کار این صفحه پایان می دهد.

"بانی فیلم" امروز عنوان روی جلد خود را به "ایران در انتظار بیست و پنجمین طلوع فجر سینما" اختصاص داده که گزارش اختصاصی این روزنامه از 77 فیلمی است که برای حضور در جشنواره فجر آماده می شوند. ستون چهره روز امروز به محمدعلی سجادی کارگردان سینما اختصاص دارد با عنوان "وفادار به ژانر وحشت."

در صفحه چهارم عنوان "جشنواره کرالا میزبان "از دوردست" می شود" خبر اول قرار گرفته و حضور "چهار فیلم از مجید مجیدی در موزه هنرهای معاصر" عنوان خبر برجسته دیگر این صفحه است. در صفحه پنجم مطلبی با عنوان "ادای دین به مادران تنها" گزارش دو نشست خبری فیلم "وقتی همه خواب بودند" را انعکاس می دهد که این جمله می تواند در مورد "میم مثل مادر" هم صدق کند! در ادامه گفته های فریدون حسن پور هم مکمل این نشست شده که هر دو مطلب این صفحه تولیدی نیستند.

در صفحه ششم گزارشی از بخش بین الملل جشنواره فیلم کوتاه تهران با عنوان "تلاش برای عرضه جهانی فیلم های کوتاه" برجسته شده و درادامه گفتگویی با ناصر باکیده مدیر عامل انجمن سینمای جوان ایران و مدیر جشنواره بین المللی فیلم کوتاه تهران انعکاس پیدا کرده است.

سینمای جهان امروز هم با تقلیل به یک صفحه، به خبر همکاری راسل کرو و ریدلی اسکات در فیلم "یک سال خوب" پرداخته با عنوان "سال هایی خوب برای کرو و اسکات". در همین صفحه به مناسبت 25 اکتبر سالروز تولد ابل گانس مطلبی را به این کارگردان قدیمی اختصاص داده با عنوان "بلندپرواز درارتقاء زبان و تکنیک سینما".

صفحه فرهنگ و ادب هم آخرین مصوبات شوای عالی انقلاب فرهنگی را برجسته کرده و در ادامه به مناسبت سالروز تولد بیژن جلالی مطلب "یک مرخصی کوتاه با شاعر همیشه" را به او اختصاص داده است. صفحه تئاتر هم گزارشی از نشست مطبوعاتی چهارمین جشنواره تئاتر رضوی با عنوان "جریانات دینی باید با قدرت بیشتری برگزار شود" انعکاس پیدا کرده و در ادامه هم نگاهی دارد به نمایش "دنیای زن ها" نوشته حسن مشکلاتی به کارگردانی حسین سحرخیز.

صفحات تلویزیون امروز "بانی فیلم" یادداشت محمدرضا اعلامی را درباره حواشی جنجال برانگیز تولید مجموعه "روز رفتن" با عنوان برجسته "در تلویزیون چه خبر است؟" انعکاس داده که پدیده عجیب حضور نام دو کارگردان را در تیتراژ مورد توجه مخاطب قرار می دهد! در صفحه پایانی هم خبر "جکسن "هابیت" را نمی سازد!" خبر اول و برجسته قرار گرفته که خبر دیروز را مبنی بر تولید این فیلم به کارگردانی پیتر جکسن مشهور تکذیب می کند. در ادامه هم خبر "غلبه باند بر بورات" درفروش جهانی به کار این روزنامه پایان می دهد.

روزنامه "جام جم" در صفحه خبر "برنامه های حج امسال شاد و جوان پسند خواهد بود" را عنوان خبر اول خود قرار داده و در ادامه در نشستی با حضور مدیر دوبلاژ سیما عنوان "بیشترین دوبله برای شبکه 2 و 4" را مورد توجه قرار داده است. صفحه فرهنگی امروز نگاهی دارد به شیوع سرقت آثار هنری در اروپا با عنوان "سارقان هنرمند، هنرمندان سارق".

در صفحه سینما هم گفتگوئی با پنه لوپه کروز بازیگر فیلم "بازگشت" و نامزد احتمالی اسکار با عنوان "نباید زیاد به اسکار فکر کنم" انعکاس پیدا کرده است. مطلب کوتاهی درباره این فیلم به کارگردانی پدرو آلمودوورا هم مکمل این گفتگو شده است. دو نقد هم بر فیلم "میم مثل مادر" و "آلبوم" این صفحه را تبدیل به صفحه ای خواندنی و جذاب می کند. صفحه پایانی خبر "جوایز جشنواره های مختلف روزهای پایانی هفته کتاب را رونق بخشید" خبر اول قرار گرفته است.

"حیات نو" در صفحه فرهنگ و اندیشه گفتگویی دارد با بهروز غریب پور نویسنده و کارگردان "قصه تلخ طلا" با عنوان "برای جلب مخاطب عام باید برنامه ریزی شود". در صفحه پایانی هم خبر "جوایز ادبی نباید به محاق رود" به آسیب شناسی این مبحث پرداخته و البته "علی نصیریان شیخ بهائی می شود" هم عنوان خبر برجسته دیگر این صفحه است.

روزنامه "آینده نو" در صفحه سینما بخش سوم از مطلب تحلیلی صنعت سینما - صنعت نقد را با عنوان "روزهای قدیمی و خوش مولفان اندیشمند سینما" انعکاس داده و البته چند خبر نه چندان جدید که تولیدی هم نیستند در کنار "امپراتوری پنگوئن ها" که به فروش جهانی فیلم ها اشاره دارد به کار این صفحه پایان می دهد.

صفحه نگاره هم گفتگویی دارد با جمشید حقیقت شناس نقاش معاصر با عنوان "نقاشی هایی که هرگز تمام نمی شوند" و نگاهی به نمایشگاه نقاشی های او مکمل این گفتگو شده است. صفحه تئاتر هم به انگیزه اجرای نمایش "اذان صبح" نوشته مهدی توسلی مطلبی را با عنوان "لغزش در پردازش" به این نمایش اختصاص داده است. یادداشتی بر نمایش "من خودم آقای مرگم" نوشته و کار امید شاهنده هم در همین صفحه انعکاس پیدا کرده است.

"اعتماد" در صفحه سینما به مناسبت برگزاری بیست و سومین جشنواره بین المللی فیم کوتاه تهران مطلبی را با عنوان "فیلم های تلخ و گزنده برای موزه های آینده" انعکاس داده است. در صفحه فرهنگ و هنر هم گفتگویی منتشرنشده با منوچهر آتشی شاعر معاصر را با عنوان "قهوه سرد و برفی که می بارید" را برجسته کرده است. صفحه پایانی هم خبر ساخت نخستین فیلم با موضوع حضرت محمد (ص) در ایران را با عنوان "ستاره سهیل در سال پیامبر" خبر اول خود قرار داده است.

روزنامه "صدای عدالت" در صفحه هنری "شیراز دومین شهر ادبیات جهان" را خبر اول خود قرار داده و در ادامه به "تصویب آئین نامه جایزه ادبی جلال آل احمد" پرداخته است. "اعتماد ملی" در صفحه ادب و هنر خبر "برگزیدگان نخستین کتاب سال شعر جوان معرفی شدند" را خبر برجسته خود قرار داده و در ادامه هم به انعکاس خبر "جشنواره تئاتر رضوی در تهران" پرداخته است.

روزنامه "آفرینش" در صفحه دانشگاه هنر گزارش نشست خبری چهارمین جشنواره تئاتر رضوی را با عنوان "مجید سرهنگی: بودجه نویسی تئاتر کشور مشکل دارد" خبر اول قرار داده و در ادامه هم نشست خبری جشن کتاب تهران را با عنوان "خیابان کتاب در تهران راه اندازی می شود" انعکاس داده است. "ابرار" در صفحه سینما گفتگو با ویل فرل بازیگر فیلم "عجیب تر از افسانه" را برجسته کرده و در ادامه هم خبر"انیمیشن "قصه های غزاله" به مسائل آموزشی می پردازد" را انعکاس داده است.

روزنامه "همشهری" در صفحه شهر تماشا نگاهی دارد به فیلم "زنده بمان" و بازی های خشن کامپیوتری با عنوان "آنقدر بازی کن تا بمیری!" و در ادامه هم گفتگو با فیلیپ نویس کارگردان فیلم "حریق" را با عنوان "روایت یک مبارز ضدآپارتاید" انعکاس داده است. در صفحه ادب و هنر هم خبر برگزاری جلسه اقتباس ادبی برای فیلمنامه در خانه داستان را با عنوان "رفاقت ادبیات و سینما در وقت اضافه" خبر اول قرار داده و در ادامه سخنان وزیر ارشاد در جمع دبیران شورای فرهنگ عمومی استان های کشور را مورد توجه قرار داده است.

"ابتکار" در صفحه پایانی خبر"بی بی سی و ساخت مستند کامکارها" را خبر اول قرار داده و در ادامه دوسالانه نقاشی معاصر جهان اسلام را با عنوان "افق امروز، چشم انداز فردا" مورد توجه قرار داده است. در انتها هم گزارش کوتاهی از نشست جشنواره تئاتر رضوی به کار این صفحه پایان می دهد.

روزنامه "کار و کارگر" در صفحه فرهنگ و هنر گزارش دیرهنگام نشست مطبوعاتی جشنواره فرهنگی هنری امام رضا (ع) را با این سخن از وزیر ارشاد که "حذف یارانه مطبوعات غیرممکن است" انعکاس داده و البته خبر حضور "چهار فیلم از مجید مجیدی در سینماتک موزه هنرهای معاصر" که به کار این صفحه پایان می دهد.

"همبستگی" در صفحه ادب و هنر به مناسبت سالروز تولد بیژن جلالی شاعر زمزمه گر سکوت، مطلب تألیفی را با عنوان "پرنده آغشته به خلوص" خبر برجسته خود قرار داده و در انتها هم به خبر "بزرگداشت 16 قرن ابداع و پایداری الفبای ارمنی" پرداخته که خبر تولیدی نیست.

روزنامه "ایران" در صفحه فرهنگ و هنر گفتگویی را با دبیر جشنواره تئاتر رضوی با عنوان "جشنواره ای که می تواند جهانی باشد" انعکاس داده که گفتگوی اختصاصی و مفصلی است. در صفحه دوم فرهنگ و هنر هم گفتگو با دانیل کریگ، جیمز باند جدید فیلم "کازینو رویال" با عنوان برجسته "من، جانشین شان کانری!" خبر اول قرار گرفته و در ادامه نگاهی به بازاریابی فیلم جدید "آپوکالیپتو" از مل گیبسن با عنوان "فیلم من را دوست داشته باش" به مطالب این صفحه پایان می دهد.

بررسی صحنه پردازی در نمایش های دینی پنج سال اخیر در مطلبی تحت عنوان "از تجسم تا تصویر" عنوان تحلیلی در این باب است. صفحه پایانی هم سه تصمیم تازه شورای عالی انقلاب فرهنگی را با عنوان "تأسیس موزه تئاتر، بنیاد شهید مطهری و جایزه جلال" خبر اول قرار داده و فرمایشات مقام معظم رهبری را در سمنان با عنوان "تأکید اهالی فرهنگ و هنر برای مقابله با ناتو فرهنگی" مورد توجه قرار داده است. "کارگردان "سفیر" فیلمی درباره پیامبر اعظم (ع) می سازد" و "جشنواره کاریکاتور کودک برگزار می شود" عناوین خبرهای دیگر این صفحه هستند.

"کارگزاران" هم در صفحه هنر دیداری دارد با ناصر مسعودی خواننده ترانه میرزا کوچک خان با عنوان "همه فکر می کردند به امریکا رفته ای". در ستون پیشنهاد کتاب جالب "سفرهای نیکولا کوچولو" نوشته سامپه گوسینی که یک جلد از مجموعه ماجراهای نیکولا کوچولو است معرفی شده که خواندن این مجموعه جذاب را هم به کودکان و هم به بزرگسالان توصیه می کنیم.

روزنامه "سرمایه" در صفحه هنر در فاصله 48 روز مانده تا برگزاری جشنواره تئاتر فجر با خبر "هنوز هیچ چیز معلوم نیست" به تحلیل و بررسی این موضوع پرداخته است. "اتللو ایرانی در امریکا" و "باز هم اشعار مولانا با صدای سراج" عناوین خبرهای برجسته دیگری از این صفحه هستند که توجه خاصی را می طلبند. صفحه پایانی هم گپ آخر را به شراره صالحی نقاش معاصر اختصاص داده و در ادامه هم رویکردی دیرهنگام به اولین نمایش "دختر لر" در30 آبان ماه دارد.

"خراسان" در صفحه ادب و هنر گفتگوی کوتاهی با بهاره رهنما دارد با عنوان "نقش هایم را خودم انتخاب می کنم!" و در ادامه هم به ذکر چند خبر و گزارش دیرهنگام پرداخته است. روزنامه "خبر" هم در صفحه پایانی سخنان وزیر ارشاد در نشست دبیران شورای فرهنگ عمومی استان ها و گفته های دبیر جشنواره رضوی را مورد توجه خاص قرار داده است.