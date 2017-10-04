به گزارش خبرنگار مهر، محمود قنبری صبح چهارشنبه در جلسه ستاد اربعین استان سمنان به میزبانی استانداری، ضمن تاکید بر ضرورت اطلاع رسانی درباره تشریفات خروج از ایران، بیان کرد: در مرز گذرنامه ای صادر نمی شود لیکن زائران اربعیناز استان بدون گذرنامه حرکت نکنند.

وی افزود: از همه رسانه های می خواهیم تا نسبت به اطلاع رسانی این موضوع به هم استانی ها اقدام کنند تا شاهد حضور بدون گذرنامه زائران نباشیم.

معاون سیاسی امنیتی اجتماعی استاندار سمنان با اشاره به اینکه موکب های فرهنگی از اهمیت خاصی در ایام اربعین برخوردارند، گفت: اربعین یک رویداد فرهنگی و با اهمیت برای اسلام است لذا باید هر شهرستان استان حداقل یک موکب فرهنگی داشته باشد تا بتوانیم از برکات فرهنگی اربعین نیز بهره مند شویم.

قنبری برلزوم استفاده وسایل نقلیه مناسب برای اعزام زائران عتبات به مرزها تاکید کرد و بیان داشت: تمام تمهیدات برای رفاه حال زائران باید اندیشیده شود.