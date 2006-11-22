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۱ آذر ۱۳۸۵، ۱۴:۵۲

نشست "مبانی آشنایی زدایی و بیگانه سازی در سنت اسلامی" برگزار می شود

نشست "مبانی آشنایی زدایی و بیگانه سازی در سنت اسلامی" با حضور دکتر احمد پاکتچی، عضو گروه پژوهشی نشانه شناسی هنر برگزار می شود .

به گزارش خبرگزاری مهر، این نشست روز چهارشنبه اول آذر ماه در مجموعه هنر پژوهی نقش جهان، از ساعت 17 برگزار می شود.

مجموعه هنر پژوهی نقش جهان در خیابان ولی عصر، ضلع جنوبی پارک ساعی، پلاک 1101 قرار دارد.

 

کد مطلب 410422

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