علوم پایه پزشکی در سایه مدیریت های پزشکی/ علوم پایه ای ها به اجبار مقلد شده اند

محسن خاکی - عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اراک در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص لزوم توجه بیشتر به رشته های علوم پایه پزشکی افزود: اگر فردی می خواهد در رشته های علوم پایه کار خود را ادامه دهد تنها باید انگیزه علمی داشته باشد و مسایل مالی را در اولویت قرار ندهد.

این متخصص ویروس شناسی پزشکی خاطرنشان کرد: این وضعیت در بخش های کاردانی و کارشناسی به مراتب شکل نامناسب تری ایجاد کرده و یک کارشناس یا کاردان رشته های مختلف علوم پایه پزشکی و بهداشت از نظر درآمد و موقعیت اجتماعی خود را با رشته های بالینی مقایسه می کند.

تخصیص اعتبارات ناچیزی به رشته های علوم پایه در مقایسه با سایر رشته ها

وی تأکید کرد: موضوع دیگری که در علوم پایه از اهمیت زیادی برخوردار است اعتبارات تخصیص یافته به این بخش است. در کشورهای پیشرفته بخش قابل توجهی از اعتبارات دانشگاهی و پژوهشی به تحقیقات علوم پایه اختصاص می یابد تا به پیشرفت بیشتر این رشته ها کمک می کند اما متاسفانه در کشور اعتبارات ناچیزی در مقایسه با دیگر رشته ها به علوم پایه اختصاص می یابد.

خاکی یاد آور شد: اعتبارات بخش های علوم پایه پزشکی بیشتر باید از صنایع جذب شود اما به دلیل ارتباطات محدود این بخش ها با یکدیگر جذب اعتبارات به طور مناسب انجام نمی شود.

وی با بیان اینکه اعتبارات به دلیل ضعف تحقیقات علوم پایه در کشور به صورت کامل تخصیص نمی یابد، گفت: طبیعی است که تحقیقات اعضای هیئت علمی علوم پایه هم به مقتضای اعتبارات موجود انجام می شود که در بیشتر موارد منجر به کارهای تقلیدی می شود.

ناظر معتبر کشوری برای نظارت بر تحقیقات تکراری علوم پایه وجود ندارد

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اراک اشکال دیگر بخش تحقیقات علوم پایه را نبود ناظر معتبر کشوری برای نظارت و جلوگیری از انجام تحقیقات تکراری دانست و افزود: بسیاری از تحقیقات تنها در کتابخانه ها جمع می شوند و به سلامت جامعه کمک موثری نمی کنند. این در حالی است که نتایج تحقیقات در کشورهای دیگر به صورت متمرکز و نتایج تأثیر گذار انجام می گیرد.

وی در خصوص ضرورت توجه به آزمایشگاه های تحقیقاتی برای رشته های علوم پایه گفت: معتقدم تجهیزات آزمایشگاهی دانشکده ها باید به صورت متمرکز ساماندهی شود و یک مدیریت واحد، مدیریت بخش های آزمایشگاهی رشته های مختلف را بر عهده داشته باشد و با برنامه ریزی مناسب و ارتباط مستمر زمینه استفاده دانشکده های مختلف یک دانشگاه را از آزمایشگاه ها فراهم کند.

خاکی افزود: بهتر است یک دستگاه مجهز و با کیفیت مناسب در آزمایشگاه مرکزی یک دانشگاه وجود داشته باشد تا اینکه دانشکده های مختلف از دستگاه های با قیمت پایین تر و کیفیت نامناسب که ممکن است تبعاتی را نیز به همراه داشته باشد استفاده کنند.

وی یادآور شد: با پراکنده بودن تجهیزات و عدم حمایت مالی درست از بخش تحقیقات علوم پایه هیچ یک از کارهای بنیادی علوم پزشکی به نتیجه نمی رسد.

عدم توجه به رشته های علوم پایه پزشکی به دلیل چارت سازمانی وزارت بهداشت

این متخصص ویروس شناسی پزشکی خاطرنشان کرد: عدم توجه اصولی به رشته های علوم پایه پزشکی در وزارت بهداشت به دلیل چارت سازمانی این وزارتخانه است. روسای دانشگاه های علوم پزشکی کشور به دلیل چارت سازمانی باید پزشک باشند این درحالی است که همین موضوع موجب می شود پزشکان به رشته های بالینی به دلیل ماهیت کار خود توجه بیشتری نشان دهند.

وی گفت: با توجه به مشکلات موجود در حیطه های درمان در دانشگاه های علوم پزشکی روسای این دانشگاه ها حق دارند که اولویت خود را به این بخش ها اختصاص دهند و تحقیقات علوم پایه در اولویت های بعدی قرار دهند. چرا که تحقیقات علوم پایه هزینه بر و دیر بازده است اما در مقابل در تحقیقات بالینی حصول نتیجه سریع تر انجام می گیرد و همین موضوع موجب می شود که گرایش به تحقیقات بالینی بیشتر باشد.