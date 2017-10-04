به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو؛ مهرزاد احسانی، مدیرکل دفتر مدیریت بههم پیوسته منابع آب حوضه آبریز فلات مرکزی با تاکید بر اینکه خشکسالیهای ۱۰ سال گذشته و کاهش بارشها در منطقه فلات مرکزی باعث شده تا سد و حوضه آبریز زایندهرود در کمبود شدید آبی قرار گیرند، گفت: این منطقه که همواره به عنوان یکی از حوضههای مهم کشور مورد توجه مسئولان استانی و ستاد آب کشور بوده است، در سال آبی ۹۵-۹۶ شاهد بارشهای متفاوتی در بالا دست و پایین دست خود بوده است.
وی حجم بارشهای سال آبی ۹۵-۹۶ در پایین دست حوضه آبریز زایندهرود را ۵۴ میلیمتر برشمرد و افزود: این اعداد و ارقام حکایت از کاهش ۴۰ درصدی ریزشهای جوی این منطقه نسبت به متوسط بلندمدت و افت ۵۵ درصدی نسبت به سال آبی گذشته دارد.
مدیرکل دفتر مدیریت بههم پیوسته منابع آب حوضه آبریز فلات مرکزی میزان بارش بالا دست حوضه آبریز زایندهرود را هزار و ۳۵۰ دانست و گفت: بررسی میزان بارشهای سرشاخههای این حوضه آبریز کاهش چندانی را نسبت به سال آبی گذشته نشان نمیدهد و نسبت به متوسط بلندمدت نیز برابری می کند.
احسانی با تاکید بر اینکه شرایط روان آبهای منطقه در سال آبی گذشته طبیعی نبوده است، تصریح کرد: در سال آبی ۹۵-۹۶ ورودی به سد زاینده رود هزار و ۲۰۰ میلیون مترمکعب بوده است که نسبت به متوسط درازمدت کاهش ۱۳ درصدی داشته است.
وی حجم مخزن سد زایندهرود تا پایان شهریورماه را ۲۰۶ میلیون مترمکعب اعلام کرد و گفت: در این بخش نیز رجوع به گذشته سد و حجم مخزن ۷۷۵ میلیون مترمکعبی آن در متوسط درازمدت حاکی از کاهش ۷۰ درصدی مخزن این سد فلات مرکزی دارد.
مدیرکل دفتر مدیریت بههم پیوسته منابع آب حوضه آبریز فلات مرکزی با تاکید بر اینکه بررسی اعداد و ارقام ارائه شده بیانگر تداوم مشکلات در حوضه آبریز سد زایندهرود دارد، خاطرنشان کرد: متاسفانه براساس گزارش سازمان هواشناسی انتظار میرود برای سال آبی جدید در حوضه آبریز زایندهرود با خشکسالی خفیف مواجه باشیم و در مقایسه با سال آبی گذشته چشم انداز بهتری نداریم. این در حالی است که عدم امکان تامین آب مطمئن برای تمامی اراضی کشاورزی پایین دست و نیز تامین کامل نیازهای زیست محیطی به عنوان مهمترین چالشهای این حوضه آبریز به شمار میروند.
