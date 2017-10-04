پیام تبریک وزیر کشور به مناسبت هفته ناجا

به گزارش خبرگزاری مهر ، در متن این پیام آمده است:

سردار سرتیپ پاسدار حسین اشتری

فرمانده محترم نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران

سلام علیکم

در سالی که بنا بر تدبیر حکیمانه رهبر فرزانه انقلاب اسلامی و فرمانده معظم کل قوا حضرت آیت الله العظمی امام خامنه ای "مدظله العالی" به سال "اقتصاد مقاومتی،تولید- اشتغال" مزین گردیده است، بحمدالله نیروی انتظامی همچون گذشته با اقتدار و صلابت در راستای اهداف عالی نظام جمهوری اسلامی ایران، انجام وظیفه نموده و در ایجاد فضای توأم با امنیت و آرامش با مشارکت شهروندان در ارتقاء امنیت اجتماعی و احساس امنیت، همبستگی ملی و قانون گرایی گام های بلند و اساسی برداشته است.

بدون شک بخش عظیمی از امنیت و اقتدار جمهوری اسلامی ایران منبعث از تلاش های بی وقفه و بی دریغ رشادت های بزرگ مردان نیروی انتظامی است که خاضعانه جان بر کف اخلاص نهاده از امنیت نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران حراست و محافظت نموده و اخلاق مداری، دین داری و قانون گرایی را سرلوحه اقدامات خود قرار داده اند.

اینجانب با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای گرانقدر و سرافراز نیروی انتظامی ، فرا رسیدن هفته ناجا را به جنابعالی ، فرماندهان و کارکنان خدوم و زحمتکش نیروی انتظامی در سراسر کشور که تلاش وافری را در محیط داخلی ناجا و استقرار نظم و امنیت در جامعه مصروف داشته اند تبریک و تهنیت عرض نموده ضمن تأکید بر ضرورت تداوم و توسعه اقدامات و فعالیت های ارزشمند صورت گرفته در اجرای فرامین و منویات فرماندهی معظم کل قوا، بهروزی و موفقیت روزافزون همه عزیزان مخلص و ولایتمدار نیروی انتظامی را از درگاه پروردگار قادر متعال خواستارم.