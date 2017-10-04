۳۵ درصد سربازان کشور تحصیلات دانشگاهی دارند

به گزارش خبرنگار مهر، سردار علی عبدالهی در گردهمایی مهارت افزایی و تسهیل اشتغال کارکنان وظیفه نیروهای مسلح که صبح چهارشنبه در مرکز تربیت مربی کرج برگزار شد، اظهار کرد: در این گردهمایی برای اعضای جلسه شرایط سربازی به‌طور کامل تشریح و توضیح داده شد.

وی بابیان اینکه در جامعه برای تشکیل زندگی مشترک سربازی امری الزامی است، افزود: در حقیقت آغاز زندگی مشترک و آغاز شغل ثابت پس از سربازی امکان‌پذیر خواهد شد.

معاون هماهنگی ستاد نیروهای مسلح کشور بیان کرد: دوره سربازی فرصتی است که بتوان به کسانی که ‌مهارت لازم برای انجام کار را ندارند مهارت‌آموزی کنیم تا از این فرصت به‌طور کامل و به نحو احسن استفاده شود.

وی با تأکید بر اینکه این دسته از اقدامات بستر حضور و علاقه جوانان برای سپری کردن دوره سربازی را ارتقا می‌دهد، تصریح کرد: ارائه دوره‌های مهارتی سبب خواهد شد پس از اتمام دوره سربازی، جوانان با کسب مهارت در رشته‌های مختلف وارد بازار کار شوند.

سردار عبدالهی با اعلام اینکه جوانان در بخش مهارت‌های تخصصی، عمومی، اجتماعی و مهارت‌های موردعلاقه خود تحت آموزش قرار می‌گیرند، ادامه داد: برای سال ۹۶ با همکاری سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور ۱۰۰ هزار سرباز تحت آموزش‌های مهارتی قرار گرفتند.

معاون هماهنگی ستاد نیروهای مسلح کشور گفت: درصدد هستیم در دور جدید بیش از این خروجی داشته باشیم تا بتوانیم گام جهشی در خصوص مهارت‌آموزی سربازان برداریم.

معاون هماهنگی ستاد کل نیروهای مسلح با تأکید بر اینکه سربازی از اقدامات نامحسوس توسعه امنیت ملی است، ادامه داد: ۵۰۰ هزار جوان ۱۹ تا ۲۱ ساله به‌عنوان سرباز در نیروهای نظامی و امنیتی کشور مشغول خدمت سربازی هستند که دوره مهارت‌آموزی برای این افراد از اهمیت بالایی برخوردار است.

سردار عبداللهی با اشاره به اینکه سکوی زندگی یک جوان پس از اتمام دوره سربازی است، عنوان کرد: یکی از منویات اکید رهبر انقلاب توجه به بصیرت دینی و رفتاری با سربازان در نیروهای مسلح است.

وی گفت: ۳۵ درصد سربازان کشور دارای تحصیلات دانشگاهی هستند، نیروهای مسلح تمام رشته‌های تحصیلی را برای جذب می‌پذیرد.