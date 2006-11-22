عباسی قصری : شاعران در برگزاری جشنواره شعر فجر از هیچ کمکی دریغ نمی کنند

این شاعرمعاصردرگفتگو با خبرنگارمهر، درخصوص ضرورت بررسی کارنامه شعرانقلاب در جشنواره شعر فجر ، گفت : مسئله ضرورت و نیازمطرح نیست ، بلکه درهرزمینه ای اگرفعالیت مثبتی صورت گیرد . قطعا مفید است ، البته با توجه به اینکه انقلاب ما با نام فجر پا گرفت و به پیروزی رسید بررسی شعرانقلاب مسلما مفید و برانگیزاننده استعدادهای جدید ادبی خواهد بود .

کیومرث عباسی قصری اضافه کرد : اگردراین جشنواره ، بخش های متنوع و موضوعات دیگری نیزمطرح شود تاثیرات خاص خود را خواهد داشت و اگرهم تنها به یک موضوع پرداخته شود ، تاثیربیشتری را فقط درهمان زمینه موضوعی شاهد خواهیم بود که البته تمامی این مسائل بستگی به فرصت و موقعیت این جشنواره دارد .

وی حضورشاعران جوان را درکنار پیشکسوتان ضروری دانست و یاد آور شد : این حضور و تعامل صد درصد ضروری است و نمی تواند از هم جدا باشد . هرکدام ازاین دو نسل جای خود را دارند و مسلما بزرگان شعرکه از کشورهای دیگربه این جشنواره خواهند آمد ، این قدرت تشخیص را دارند که اثرخلق شده متعلق به یک جوان است ، چرا که خود این دوره ها را گذرانده اند .

خالق اثرادبی "حسن ختام" که به زبان کردی انتشار یافته ، تصریح کرد : مسلما هر هنرمندی خواستارفعالیت های بیشترو ارج والاتری درزمینه هنرخود می باشد و این امربستگی به نهاد متولی که تا چه اندازه بتواند یا بخواهد زمینه را فراهم سازد و افراد ، پرو بال بدهد . ضمن اینکه تمام جشنواره ها و فعالیت هایی که در زمینه ادبی انجام می شود قطعا موثر و مفید خواهد بود .