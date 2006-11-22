"کلانتر"؛ سرگردان میان اثری اجتماعی و پلیسی / به بهانه پایان پخش سری دوم مجموعه "کلانتر" از شبکه یک سیما

مجموعه تلویزیونی "کلانتر" به کارگردانی محسن شامحمدی غیر از ایرادهای ساختاری، با فقر اتفاق مواجه بود و سازندگان آن میان انتخاب اثری با مضمون اجتماعی یا برخوردار از ویژگی‌های پلیسی سرگردان بودند.