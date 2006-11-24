  1. هنر
  2. سینمای ایران
۳ آذر ۱۳۸۵، ۱۴:۳۲

تقدیر انجمن فیلم کوتاه از برگزیدگان جشنواره فیلم کوتاه

هیئت داوران انجمن فیلم کوتاه ایران به رسم هر سال با پایان یافتن جشنواره فیلم کوتاه تهران برگزیدگان خود را اعلام و از آنها تقدیر می‌کند.

به گزارش خبرنگار مهر، شهرام مکری عضو هیئت مدیره انجمن فیلم کوتاه در این باره گفت: "هیئت انتخاب و داوری انجمن فیلم کوتاه متشکل از آقایان آرش رصافی، کمال فرهنگ و ایرج سالاروند در طول برگزاری جشنواره بیست و سوم فیلم کوتاه تهران با دیدن فیلم های بخش مسابقه سینمای ایران در مراسم اختتامیه از فیلم برگزیده با اهدا لوح تقدیر خانه سینما قدردانی می کند."

