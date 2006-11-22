به گزارش خبرنگار مهر، در ابتدای نشست دبیر جشنواره تئاتر رضوی گفت: "ما سعی کرده ایم مفاهیم را دینی را معاصرسازی کنیم. تاکنون در زمینه تئاتر دینی، داستان های زندگی پیامبر (ص) و ائمه (ع) حرکتی برای معاصرسازی انجام نشده و تلاش ما در جشنواره تئاتر رضوی ارائه داستان های معاصر با تاثیر از امام رضا (ع) و دین بوده است."وی در ادامه افزود: "کل هزینه تا امروز 150 میلیون تومان بوده و ما در این مدت تمام تلاش خود را کرده ایم تا از اسراف و صرف هزینه های غیرضروری پرهیز کنیم. وقتی قصد انجام یک حرکت دینی را داریم نباید اسراف کنیم. برخی دوستان همکار در ستاد جشنواره صرفا برای خدمت به امام رضا (ع) فعالیت می کنند."

سرسنگی در پاسخ به این پرسش که چرا آستان قدس رضوی از این جشنواره حمایت نکرده، توضیح داد: "آستان قدس رضوی معمولا از حرکت های فرهنگی داخل مشهد حمایت می کند و من فکر می کنم چون از ابتدا برگزاری این جشنواره به شهرداری تهران و وزارت ارشاد سپرده شد و ما به صورت مستقیم با مشهد مرتبط نبودیم، وزارت ارشاد هزینه ها را تقبل کرد."



دبیر جشنواره چهارم تئاتر رضوی همچنین ترجیح داد در مورد میزان حمایت مالی شهردای تهران از این جشنواره در گزارش مراسم اختتامیه صحبت کند. وی تصریح کرد: "ما آثار این جشنواره را داوری نخواهیم کرد، اما آثار خوب این جشنواره را با دادن اجرای عمومی و ضبط تلویزونی مورد تقدیر قرار می دهیم."



سرسنگی خاطرنشان کرد: "برای ما کیفیت از کمیت اهمیت بیشتری دارد و از همین رو همه نمایش های ما قابلیت تقدیر را دارند و برای اجرای عمومی و ضبط در صدا و سیما مناسب هستند. برخی هنرمندان به طور گزینشی انتخاب می شوند و در مراسم اختتامیه اصلی جشنواره فرهنگی هنری امام رضا (ع) در مشهد حضور پیدا می کنند و به نمایندگی از دیگر دوستان تئاتری تقدیر می شوند."



دبیر چهارمین جشنواره تئاتر رضوی در مورد علت استقبال هنرمندان و انگیزه آنها از حضور در جشنواره گفت: "اولین عامل انگیزه دینی خود هنرمندان است و دومین مورد به تعامل بین ما و آنها برمی گردد. ما با تک تک دوستان جلساتی برگزار کردیم و در آن اهدافمان را شرح دادیم و تنها قصد برگزاری جشنواره صوری را نداشتیم. در جایی هم که احساس کردیم نیازمند حمایت هستند حمایت شان کردیم و در کنار تمام این موارد سعی کردیم از آنها حمایت مالی هم بکنیم."



مهرداد رایانی مخصوص، مسئول بخش پژوهش و انتشارات جشنواره تئاتر رضوی، از چاپ 9 نمایشنامه و هفت کتاب پژوهشی در دبیرخانه این جشنواره خبر داد و گفت: "این کتاب ها در نخستین روز برگزاری جشنواره ارائه خواهد شد."



حسین مسافر آستانه، دبیر اجرایی جشنواره، نیز در مورد بخش نمایش های آئینی سنتی گفت: "سه گروه کرنانوازی از چهارمحال و بختیاری و ایل قشقایی فارس در این بخش داریم. همچنین مولودی خوانی کردی، عاشیق های آذربایجان، وحدت خوانی دزفول، علم گردانی شوشتر، نقاره زنی کاشان و دزفول و کاشمر، چاووش خوانی بروجرد، دزفول، الیگودرز و اصفهان، منقبت خوانی، پرده خوانی از خمین، شهریار و تهران دیگر برنامه های بخش آئینی این جشنواره است."



وی در مورد تعزیه نیز افزود: "گروههایی از شهرستان های اراک، تفرش، سبزوار و تهران با مضامین ثابت در مورد امام رضا (ع) به اجرای تعزیه خواهند پرداخت. با هماهنگی با شهرداری تهران قرار است در مراسم افتتاحیه گروههای سیار به شکل کارناوال مذهبی از میدان انقلاب به سمت چهار راه ولی عصر و تئاتر شهر راه بیفتند و در مقابل تئاتر شهر به اجرای مراسم و برنامه های ویژه ای بپردازند."



مجید جوزانی، مدیر کل معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری تهران، نیز به ارائه توضیحاتی در زمینه نحوه برگزاری مراسم اختتامیه این جشنواره پرداخت و افزود: "این مراسم به نویسندگی و کارگردانی محمد رحمانیان به صورت یک تئاتر دو ساعتی خواهد بود. حبیب رضایی، مهتاب نصیرپور و بازیگران دیگری از گروه ایشان در قطعاتی که بین برنامه ها اجرا می شود بازی خواهند کرد. همچنین موسیقی ویژه و خاص برای این مراسم در نظر گرفته شده است."



وی همچنین در مورد سفرنامه های جشنواره تئاتر رضوی نیز گفت: "حدود چهار هزار سفرنامه به شکل قصه گویی و خاطره نویسی به دبیرخانه رسیده که ما از آن میان 150 سفرنامه را در مراحل مختلف بازخوانی و انتخاب کرده ایم و به سه نفر برگزیده در این بخش حج عمره، به پنج نفر دیگر سفر زیارتی سوریه و به 100 نفر دیگر نیز جوائز ارزنده دیگر اهدا خواهیم کرد."