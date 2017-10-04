آموزش ۳ هزار نخبه قرآنی در مناطق حاشیه شهر مشهد

به گزارش خبرنگار مهر، سروش عظیمی صبح چهارشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه که در سالن جلسات موسسه فرهنگی، قرآنی و عترت سروش جاودانه وحی برگزار شد اظهار کرد: این موسسه از ۱۲ سال قبل فعالیت خود در حوزه قرآن و عترت را آغاز کرد و قرآنیان این مجموعه هر سال ۲.۵ جزء از قرآن کریم را حفظ کرده‌اند و بیش از ۳ هزار نخبه قرآنی در مناطق حاشیه شهر مشهد پرورش یافتند که هم‌اکنون به عنوان مدرس قرآنی فعال هستند.

وی افزود: مسابقات حفظ قرآن کریم در رشته‌های تحقیق، تجوید با محوریت حفظ سوره مبارکه بقره همراه با درک و فهم معانی آیات برگزار می‌شود.

مدیر موسسه فرهنگی، قرآنی و عترت سروش جاودانه وحی با بیان اینکه این مسابقات در دو گروه سنی زیر ۱۸ سال و بالای ۱۸ سال برگزار می‌شود، خاطرنشان کرد: آزمون کتبی این مسابقات از ۱۵ تا ۲۵ مهر ماه در سراسر کشور ویژه برادران و خواهران و آزمون شفاهی آن از ۲۹ آبان ماه تا ۲ آذر ماه در مساجد مناطق حاشیه شهر ویژه برادران برگزار می‌شود و مراسم افتتاحیه آن در تالار قدس حرم مطهر رضوی و مراسم اختتامیه آن در تالار شهر مشهد خواهد بود و علاقه‌مندان به شرکت در این مسابقات می‌توانند از طریق سایت www.sjvahy.ir کار ثبت‌نام خود را انجام دهند.

وی در رابطه جوایز و هدایای نفرات برگزیده این مسابقات تصریح کرد: به نفرات اول تا پنجم هر رشته از یک تا پنج سکه تمام بهار آزادی اعطا می‌شود و این مسابقات با همکاری معاونت قرآن و عترت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی، اداره کل اوقاف و امور خیریه خراسان رضوی، سازمان تبلیغات اسلامی خراسان رضوی، معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداری مشهد، ستاد مشهد ۲۰۱۷ و جامعه‌المصطفی‌العالمیه برگزار می‌شود.

وی گفت: جمعی از نخبگان قرآنی جامعه را بانوان تشکیل می‌دهند، اما متاسفانه آنطور باید و شاید توجهی به این گروه جنسی نشده است و از مسئولان درخواست حمایت ویژه از تمامی نخبگان قرآنی اعم از آقایان و بانوان را داریم.

مدیر موسسه فرهنگی، قرآنی و عترت سروش جاودانه وحی تاکید کرد: از خیران نیک‌اندیش هم درخواست داریم حمایت لازم را جهت برگزاری هرچه باشکوه‌تر این رویداد قرآنی داشته باشند و خیران نیک‌اندیش می‌توانند هدایای نقدی خود را به شماره حساب ۰۱۰۷۹۰۴۲۳۸۰۰۳ نزد بانک ملی ایران و به نام موسسه فرهنگی، قرآنی و عترت سروش جاودانه وحی واریز کنند؛ همچنین هدایای غیرنقدی خود را هم می‌توانند به دفتر این موسسه واقع در بولوار شهید قرنی، نبش شهید قرنی ۲۱، موسسه فرهنگی، قرآنی و عترت سروش جاودانه وحی دریافت کمک‌های نقدی مردم خیر و نیک‌اندیش تحویل دهند و شماره‌ تماس‌های ۰۹۳۶۴۶۴۹۵۹۵ و ۰۵۱۳۷۲۳۶۷۸۱ هم پاسخگوی سوالات و درخواست‌های مردمی خواهد بود.

وی افزود: این رویداد قرآنی با همکاری صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران به‌صورت زنده و مستقیم از شبکه‌ قرآن و معارف سیما، رادیو قرآن و شبکه استانی سیمای خراسان رضوی پخش می‌شود و در حاشیه آن نمایشگاه شهدای قیام گوهرشاد و مدافعان حرم و مراسم بزرگداشت شهید حاجی‌حسنی‌کارگر با حضور خانواده‌های این شهدای والامقام برگزار می‌شود.