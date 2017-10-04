  1. استانها
۱۲ مهر ۱۳۹۶، ۱۱:۴۲

مدیر موسسه قرآنی سروش جاودانه وحی خبر داد؛

آموزش ۳ هزار نخبه قرآنی در مناطق حاشیه شهر مشهد

مشهد- مدیر موسسه فرهنگی، قرآنی و عترت سروش جاودانه وحی گفت: موفق شده ایم بیش از ۳ هزار نخبه قرآنی در مناطق حاشیه شهر مشهد را آموزش دهیم که هم‌اکنون به عنوان مدرس قرآنی فعال هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، سروش عظیمی صبح چهارشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه که در سالن جلسات موسسه فرهنگی، قرآنی و عترت سروش جاودانه وحی برگزار شد اظهار کرد: این موسسه از ۱۲ سال قبل فعالیت خود در حوزه قرآن و عترت را آغاز کرد و قرآنیان این مجموعه هر سال ۲.۵ جزء از قرآن کریم را حفظ کرده‌اند و بیش از ۳ هزار نخبه قرآنی در مناطق حاشیه شهر مشهد پرورش یافتند که هم‌اکنون به عنوان مدرس قرآنی فعال هستند.

وی افزود: مسابقات حفظ قرآن کریم در رشته‌های تحقیق، تجوید با محوریت حفظ سوره مبارکه بقره همراه با درک و فهم معانی آیات برگزار می‌شود.

مدیر موسسه فرهنگی، قرآنی و عترت سروش جاودانه وحی با بیان اینکه این مسابقات در دو گروه سنی زیر ۱۸ سال و بالای ۱۸ سال برگزار می‌شود، خاطرنشان کرد: آزمون کتبی این مسابقات از ۱۵ تا ۲۵ مهر ماه در سراسر کشور ویژه برادران و خواهران و آزمون شفاهی آن از ۲۹ آبان ماه تا ۲ آذر ماه در مساجد مناطق حاشیه شهر ویژه برادران برگزار می‌شود و مراسم افتتاحیه آن در تالار قدس حرم مطهر رضوی و مراسم اختتامیه آن در تالار شهر مشهد خواهد بود و علاقه‌مندان به شرکت در این مسابقات می‌توانند از طریق سایت www.sjvahy.ir کار ثبت‌نام خود را انجام دهند.

وی در رابطه جوایز و هدایای نفرات برگزیده این مسابقات تصریح کرد: به نفرات اول تا پنجم هر رشته از یک تا پنج سکه تمام بهار آزادی اعطا می‌شود و این مسابقات با همکاری معاونت قرآن و عترت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی، اداره کل اوقاف و امور خیریه خراسان رضوی، سازمان تبلیغات اسلامی خراسان رضوی، معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداری مشهد، ستاد مشهد ۲۰۱۷ و جامعه‌المصطفی‌العالمیه برگزار می‌شود.

وی گفت: جمعی از نخبگان قرآنی جامعه را بانوان تشکیل می‌دهند، اما متاسفانه آنطور باید و شاید توجهی به این گروه جنسی نشده است و از مسئولان درخواست حمایت ویژه از تمامی نخبگان قرآنی اعم از آقایان و بانوان را داریم.

مدیر موسسه فرهنگی، قرآنی و عترت سروش جاودانه وحی تاکید کرد: از خیران نیک‌اندیش هم درخواست داریم حمایت لازم را جهت برگزاری هرچه باشکوه‌تر این رویداد قرآنی داشته باشند و خیران نیک‌اندیش می‌توانند هدایای نقدی خود را به شماره حساب ۰۱۰۷۹۰۴۲۳۸۰۰۳ نزد بانک ملی ایران و به نام موسسه فرهنگی، قرآنی و عترت سروش جاودانه وحی واریز کنند؛ همچنین هدایای غیرنقدی خود را هم می‌توانند به دفتر این موسسه واقع در بولوار شهید قرنی، نبش شهید قرنی ۲۱، موسسه فرهنگی، قرآنی و عترت سروش جاودانه وحی دریافت کمک‌های نقدی مردم خیر و نیک‌اندیش تحویل دهند و شماره‌ تماس‌های ۰۹۳۶۴۶۴۹۵۹۵ و ۰۵۱۳۷۲۳۶۷۸۱ هم پاسخگوی سوالات و درخواست‌های مردمی خواهد بود.

وی افزود: این رویداد قرآنی با همکاری صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران به‌صورت زنده و مستقیم از شبکه‌ قرآن و معارف سیما، رادیو قرآن و شبکه استانی سیمای خراسان رضوی پخش می‌شود و در حاشیه آن نمایشگاه شهدای قیام گوهرشاد و مدافعان حرم و مراسم بزرگداشت شهید حاجی‌حسنی‌کارگر با حضور خانواده‌های این شهدای والامقام برگزار می‌شود.

