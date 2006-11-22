دیدار بوش و مالکی در اردن برای بررسی اوضاع عراق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ازپایگاه اینترنتی الجزیره، کاخ سفید دربیانیه ای اعلام کرد: "جرج بوش" هفته آتی به اردن سفر می کند و در این سفر با "نوری المالکی" دیدار می کند.

براساس این بیانیه29 و 30 نوامبر( 8 و 9 آذر) "بوش" بعد از مشارکت در کنفرانس سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ( ناتو) به امان سفر می کند.

درادامه این بیانیه آمده است درحالی "بوش" و "مالکی" با یکدیگر دیدارمی کنند که اوضاع عراق بسیار سخت شده است و این دو همچنین درباره تحولات کنونی و پیشرفتهای حاصله برای انتقال پرونده امنیتی به عراقی ها نیز با یکدیگر بحث وتبادل نظرمی کنند.

بحث وتبادل نظر درباره نقش کشورهای همسایه برای بازگرداندن ثبات به عراق از دیگر موضوعاتی است که در این نشست به آن پرداخته می شود.

خبر دیدار قریب الوقوع بوش و مالکی در حالی اعلام شده است که "هوشیار زیباری" وزیر امورخارجه عراق خبرهای منتشره درباره احتمال انجام کنفرانس سه جانبه مقامهای بلندپایه عراق، ایران و سوریه را در تهران رد کرد.