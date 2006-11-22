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۱ آذر ۱۳۸۵، ۱۰:۵۶

استونی با "بیهوشی" به جشنواره فیلم کوتاه آمد

فیلم کوتاه "بیهوشی" به کارگردانی اسکو ساس به نمایندگی از کشور استونی در بخش مسابقه بین‌الملل جشنواره فیلم کوتاه تهران به نمایش درمی‌آید.

به گزارش خبرگزاری مهر، این فیلم کوتاه محصول سال 2004 و داستان آن درباره مردی جوان است که در بیهوشی فرورفته و مادرش تصمیم می گیرد به زندگی او خاتمه دهد. در فیلم 15 دقیقه ای "بیهوشی" از موسیقی های متنوع مناطق مختلف دنیا استفاده شده است.

جوایز بخش مسابقه بین الملل جشنواره فیلم کوتاه تهران در شاخه های بهترین فیلم داستانی، مستند، پویانمایی، تجربی و بهترین فیلم به معنای مطلق اعطا خواهد شد. بیست و سومین جشنواره بین المللی فیلم کوتاه تهران از 30 آبان تا 5 آذر در تهران و پنج استان دیگر برگزار می شود.

کد مطلب 410441

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