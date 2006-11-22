تبادل افکار جوانان کشورهای اسلامی و غیر اسلامی ضروری است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نسیج، دکتر محمود حمدی زقزوق در همایش " جوانان و آینده" که دیروز در قاهره برگزار شد، تصریح کرد: کشورهای در حال توسعه باید به تربیت سازنده و مثبت جوانان اقدام کنند تا بتوانند آینده کشور خود را بسازند، زیرا جوانان ثروتهای جهان اسلام به شمار می روند .

وی با بیان اینکه اسلام بر آماده سازی جوانان برای مسئولیت پذیری با آموزشهای عملی تأکید بسیاری می کند، یاد آور شد: اگر نیروی جوانی به بهترین نحو و با شیوه تربیت اسلامی رشد و نمو یابد، می تواند معجزاتی به بار آورد؛ چرا که جهان امروز جریانات متناقضی مواجه است که از یکی از آنها جریان جهانی شدن می باشد که با همه نیرو و توان از طریق شبکه ها و مؤسسه های بین المللی در حال حرکت و جهش است و جوانان از طریق رسانه های گروهی و انقلاب تکنولوژی با آن مواجه می شوند.

دکتر محمود زقزوق با اشاره به اینکه ما مسئول حمایت از جوانان را به عهده داریم تا آنها برای آینده سازی خود به صورت مطلوب عمل کنند و ارزشهای اصیل اسلامی را اجرا کنند، گفت: دوری از افراط و تفریط، اشاعه تسامح میان ملتها، بیداری روح همکاری، همبستگی و اخوت میان یکدیگر بسیار مهم است و در این همایش نیز فرصتی برای معرفی و تبادل افکار میان جوانان کشورهای جهان اسلام و غرب ایجاد می شود.

رئیس مجمع جهانی جوانن مسلمان صالح بن عبدالعزیز آل شیخ در این همایش اظهار داشت: هدف از برگزاری همایش" جوانان و آینده" ارائه شیوه ها و طرحهایی است تا پیشرفت جوانان و آماده سازی برای آینده آنها در سایه مبارزه با حملات و تعرضاتی که به اسلام می شود، فراهم آید تا در پی آن آفتهای ارعاب نیز معرفی گردد.

صالح آل شیخ با تأکید بر اینکه جوانان امت اسلامی دارای آرزوها و آمال بسیاری هستند که حق آنها است و ما باید با برنامه ریزی، برگزاری همایش، برنامه های عملی و طرحهای استراتژیکی نیازهای آنها را بر آورده کنیم.

دکتر صالح الوهیبی دبیر کل مجمع جهانی جوانان مسلمان در ادامه به فعالیتها و همکاریهای سازمانهای اسلامی اشاره و تصریح کرد: در این دوره از همایش سعی می شود تا فشارهای بین المللی بر شوراهای اسلامی کاهش یابد و در این زمینه می توان به گفتگوی بین ادیان اشاره کرد که از مهمترین دستاوردهای همایش دوره گذشته است که به انسجام و همکاری 480 شورا، مؤسسه و مرکز اسلامی در قاره های مختلف جهان را در پی داشت و باید این روند راه خود را طی کند.