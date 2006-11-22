مصرف روزانه بنزین در ایران به 11 میلیون تن رسید

به گزارش خبرنگار مهر ، معاون وزیر نفت در امور پالایش و پخش فرآورده های نفتی در یازدهمین همایش بین المللی نفت وگاز گفت: از ابتدای انقلاب تاکنون مصرف بنزین درکشور به مشکل جدی تبدیل شده است .
محمد رضا نعمت زاده افزود: امید است با افزایش تعداد ماشین های گاز سوز و رشد قیمت بنزین از مصرف روز افزون و بی رویه بنزین جلوگیری شود .
به گفته وی ، ایران به منظور ساخت پالایشگاه همکاری زیادی را با کشورهای دیگرهمانند اندونزی ، چین ، مالزی و سنگاپور آغاز کرده است .
وی درباره بودجه بنزین نیز گفت : بودجه سال آینده بنزین هنوز تعیین تکلیف نشده است و مجلس و سازمان مدیریت و برنامه ریزی درحال بررسی این موضوع هستند .
به گفته نعمت زاده ، امید است این نهادها هرچه زودتر نسبت به اتخاذ تصمیم لازم اقدام کنند . وی با اعتقاد به این که در صورت ثابت نگه داشتن قیمت بنزین همانند امسال واردات آن ادامه خواهد داشت، گفت : در صورت دونرخی شدن بنزین ، برای واردات آن از محل درآمد به شکل تنخواه عمل کنیم تا بودجه خاص دیگری لازم نباشد.
مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی در ادامه درباره پروژه های در دست اجرا گفت : پروژه ارتقای کمی و کیفی محصولات پالایشگاه بندرعباس را یکی از فعالیتهای در دست اجرا برای افزایش تولید بنزین است و قرارداد این پروژه چند روز گذشته امضا شده و هزینه این پروژه نیز 450 میلیون دلار است.
نعمت زاده ابراز امیدواری کرد تا در سه سال آینده 50 میلیون لیتر به ظرفیت تولید بنزین کشور اضافه شود.
وی درباره ارتقای کمی و کیفی محصولات پالایشگاه اراک را که با سرمایهگذاری دو میلیارد و 100 میلیون یورو انجام میشود، تصریح کرد: فعالیت مهندسی این طرح آغاز شده است و با اجرای آن محصولات سبکتر بیشتری تولید و همچنین مقدار سوخت حرارتی (نفت کوره) به صفر خواهد رسید.
نعمت زاده تاکید کرد: ارتقای پالایشگاه اصفهان نیز در چند مرحله انجام می شود و این طرح دو میلیارد یورو ارزش دارد. وی گفت: پالایشگاه هرمز با ظرفیت تولید 300 هزار بشکه در روز نیز از جمله طرحهای جدید برای افزایش ظرفیت تولید بنزین کشور است که برای ساخت این پالایشگاه نیز با یک شرکت خارجی و یک شرکت خصوصی داخلی همکاری مشترک داریم.
وی با اشاره به پالایشگاه نفت سنگین بندرعباس گفت: به زودی اسناد مناقصه این پروژه آماده میشود و ظرفیت روزانه این پالایشگاه نیز 300 هزار بشکه در روز است.
نعمت زاده به احداث پالایشگاه جدید آبادان که ظرفیت پالایش نفتخام بسیار سنگین را بر عهده دارد، اشاره کرد و گفت: برنامهریزی شده تا روزانه این پالایشگاه 180 هزار بشکه نفتخام سنگین را پالایش کند.
وی در باره ارتقای ظرفیت پالایشگاه کرمانشاه گفت: تلاش داریم این پالایشگاه را اصلاح کنیم و قرار شده است خط تولید 120 هزار بشکه در این پالایشگاه ایجاد و پالایشگاه قدیمی این شهر تعطیل شود.
نعمت زاده افزود: با احداث شش پالایشگاه جدید در کشور روزانه 60 میلیون لیتر به ظرفیت بنزین کشور اضافه شده و ظرفیت بنزین کشور به 140 میلیون لیتر خواهد رسید.
وی گفت: تلاش می کنیم تا نفتخامهای سنگین را پالایش کرده و بیشتر به بنزین تبدیل کنیم. نعمت زاده ایجاد کارخانه کراکر آبادان، اولین فاز توسعه پالایشگاه اصفهان، تهران و بندرعباس را از جمله فعالیتهای اخیر انجام شده خواند و گفت: قرارداد این پروژه به امضا رسیده است و تا سال 2009 تمامی آنها عملیاتی خواهد شد.
نعمت زاده افزود: با ایجاد پالایشگاههای جدید ایران در 20 سال آینده تولید "ال. پی. جی" خود را افزایش خواهد داد و به طور یقین در آن زمان تولید آن از مصرف بیشتر خواهد بود.
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