مصرف روزانه بنزین در ایران به 11 میلیون تن رسید

به گزارش خبرنگار مهر ، معاون وزیر نفت در امور پالایش و پخش فرآورده های نفتی در یازدهمین همایش بین المللی نفت وگاز گفت: از ابتدای انقلاب تاکنون مصرف بنزین درکشور به مشکل جدی تبدیل شده است .

محمد رضا نعمت زاده افزود: امید است با افزایش تعداد ماشین های گاز سوز و رشد قیمت بنزین از مصرف روز افزون و بی رویه بنزین جلوگیری شود .

به گفته وی ، ایران به منظور ساخت پالایشگاه همکاری زیادی را با کشورهای دیگرهمانند اندونزی ، چین ، مالزی و سنگاپور آغاز کرده است .

وی درباره بودجه بنزین نیز گفت : بودجه سال آینده بنزین هنوز تعیین تکلیف نشده است و مجلس و سازمان مدیریت و برنامه ریزی درحال بررسی این موضوع هستند .

به گفته نعمت زاده ، امید است این نهادها هرچه زودتر نسبت به اتخاذ تصمیم لازم اقدام کنند . وی با اعتقاد به این که در صورت ثابت نگه داشتن قیمت بنزین همانند امسال واردات آن ادامه خواهد داشت، گفت : در صورت دونرخی شدن بنزین ، برای واردات آن از محل درآمد به شکل تنخواه عمل کنیم تا بودجه خاص دیگری لازم نباشد.

مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی در ادامه درباره پروژه های در دست اجرا گفت : پروژه ارتقای کمی و کیفی محصولات پالایشگاه بندرعباس را یکی از فعالیت‌های در دست اجرا برای افزایش تولید بنزین است و قرارداد این پروژه چند روز گذشته امضا شده و هزینه این پروژه نیز 450 میلیون دلار است.