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۱ آذر ۱۳۸۵، ۹:۲۰

/ توسط محققان آمریکایی صورت گرفت /

ساخت پلاستیکی که در معرض حرارت تغییر شکل می دهد

ساخت پلاستیکی که در معرض حرارت تغییر شکل می دهد

دانشمندان آمریکایی "پلاستیک های آکروباتیکی" با توانایی تغییر شکل پس از گرم شدن را تولید کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، محققان دانشگاه "ام آی تی" با همکاری دانشمندان موسسه "هلم هولتز" در آلمان مواد سه گانه ای را که به اشکال مختلفی تغییر می یابد، ساختند.

به گفته "آندریاس لندلین" شیمی دان پلیمری موسسه "هلم هولتز"، این مواد سه جانبه از شکل A به شکل B و سپس به شکل C تغییر می کنند. این تغییر شکل فرصت های استثنایی را برای استفاده در موارد گوناگونی چون سیستم های سریع هوشمند فراهم می سازد.

بنا بر گزارش "یونایتدپرس اینترنشنال"، این پلاستیک ها ممکن است در صنعت نیز کارآیی داشته باشند. در کارخانجات چفت های پلاستیکی قابل تغییر در یک بخش کار گذاشته شده و به آن متصل می شوند و سپس به منظور الحاق یک بازو به بخش دیگر، حرارت داده می شوند. در دمای بالاتر چفت ها تغییر شکل می دهند تا مجددا خود را در جایگاه خاص قفل کنند. در واقع این روند یک نوع بستن و سوار شدن خودکار است.

کد مطلب 410455

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