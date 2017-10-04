۳ دانشمند اروپایی برنده نوبل شیمی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر ، ژاک دو بوشه استاد لوزان از سوئیس، یواخیم فرانک استاد دانشگاه کلمبیا در آمریکا و با ملیت آلمانی و ریچارد هندرسون از آزمایشگاهMRC در کمبریج انگلیس با ملیت اسکاتلندی به طور مشترک برنده جایزه نوبل شیمی ۲۰۱۷ شدند.

این سه دانشمند به دلیل تلاش‌های خود در توسعه بررسی شیوه میکروسکوپی کرایو الکترون با کیفیت بالا جهت تعیین ساختار مولکول های زیستی موفق به دریافت نوبل شدند.

بررسی میکروسکوپی کرایو- الکترون در حقیقت روشی است که به دانشمندان اجازه می دهد تا مولکول های زیستی را فریز کرده وفرایندهای مختلف فعل و انفعالات آنها را به طور دقیق بررسی کنند.

با کمک این روش می توان ویروس و باکتری ها ( مانند ویروس زیکا) را در میکروسکوپ و در وضعیت اولیه شان بررسی کرد.

چنین روشی درک ابتدایی انسان از مفهوم شیمی حیات را ارتقا می دهد و به ساخت داروهای جدید کمک می کند.