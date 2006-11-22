کتاب "مسیح" پاپ بهار آینده منتشر می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری زنیت، خبر اتمام بخش اول کتاب " مسیح ناصره : از تعمید در اردن تا تجلی" از سوی انتشارات واتیکان که چند روز پیش دست نوشته ها را دریافت کرده، منتشر خواهد شد .

در بیانیه انتشارات واتیکان آمده است: انتشارات واتیکان با انتشارات ریزولی قرارداری مبنی بر ترجمه ، انتشار و توزیع این اثر در سراسر دنیا امضا کرده است.

در مقدمه بخشی که پاپ به اتمام رسانده آمده است: این اثر به هیچ نوع دارای اعتبار آموزش اصول مذهب کاتولیک با الهام الهی نبوده است بلکه انعکاس جستجوی شخصی من برای یافتن حقیقت مسیح است. بنابراین هر فردی می تواند پس از خواندن آن مخالفت خود را اعلام کند .

رهبر کاتولیکها در ادامه این مقدمه افزوده است: تنها از خوانندگان می خواهم با این نوشته همدلی داشته باشند که بدون آن هیچ درکی حاصل نمی شود.

بندیکت شانزدهم درباره هدف خود از نگارش این کتاب تصریح کرده است: می خواهم تلاش کنم مسیح اناجیل را به عنوان مسیح موثق معرفی کنم.

یوزف راتزینگر در نظر داشت پیش از انتخاب شدن به سمت پاپی این کتاب را بنویسد، اما اکنون این اثر، نخستین کتاب وی در مقام پاپ محسوب می شود.

ژان پل دوم، سلف بندیکت شانزدهم نیز به عنوان یک پاپ نویسنده شهرت دارد که آثار بسیاری را قبل و پس از پاپ شدن نوشت. بزرگترین موفقیت وی کتاب " عبور از درگاه امید" (1994) بود که به سرعت به پرفروش ترین کتاب بین المللی تبدیل و به 39 زبان دنیا ترجمه شد.