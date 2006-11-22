سخنگوی جمعیت وفاداران انقلاب اسلامی: لیست نهایی اصولگرایان حامی دولت خواهد بود

محمد عظیمی، سخنگوی جمعیت وفاداران انقلاب اسلامی در گفتگو با خبرنگارمهر، اظهار داشت : ما چند فهرست کنونی از قبیل فهرست جبهه پیروان خط امام و رهبری، لیست برخی از حامیان دولت، لیست طرفداران قالیباف، لیست جمعیت وفاداران و لیستی که در شورای شهر اکنون عضو هستند، را همگی مورد بررسی قرار داده ایم و سعی می کنیم یک فهرست قوی و منسجم در عین حال کارآمد را تنظیم کنیم و پیشنهاد نهایی خود را به مجموعه اصولگرایان ارایه نماییم.

وی افزود: با کمک کلیه دوستان اصولگرا دراین انتخابات هماهنگ عمل خواهیم کرد.

سخنگوی جمعیت وفاداران انقلاب اسلامی در پاسخ به سئوالی درباره آخرین رایزنی ها برای ایجاد وحدت بین حامیان احمدی نژاد و حامیان قالیباف درانتخابات شوراها برای رسیدن به یک لیست مشترک، گفت: موضوع سهم خواهی و یا سهم دهی نیست ، بلکه ما می خواهیم افرادی که در لیست قرار می گیرند دارای معیارهای اصولی و توانمندی، کارآمدی و تخصص لازم باشند ولی در مجموع براین باوریم لیستی که تنظیم می شود باید حامی دولت باشد تا بتواند درعین حال که از دولت حمایت می کند، توانایی جذب حمایت دولت را نیز داشته باشد.

عظیمی خاطر نشان کرد : اگر شورایی سرکار بیاید که کمک کار دولت باشد و دولت نیز به آن کمک کند ، شورای موفقی خواهد بود و شهرداری که توسط چنین شورایی انتخاب می شود نیز طبیعتا شهردار موفقی خواهد بود در غیر این صورت اگر لیست به نحوی تنظیم شود که از درون آن شورایی بیرون آید که در مقابل دولت قرار گیرد، قطعا ناموفق خواهد بود.

وی که معاون معاونت پارلمانی رئیس جمهوری است، تاکید کرد: ما کمک وحمایت شورای شهر به دولت را کمک وحمایت از مردم تلقی می کنیم.عظیمی خاطر نشان کرد: فهرست نهایی اصولگرایان تا هفته آینده به جمع بندی می رسد.

سخنگوی جمعیت وفاداران انقلاب اسلامی خاطر نشان کرد: جمعیت وفاداران هم کاندیداهای خود را در فهرست اصولگرایان برای شوراها قرار خواهد داد و دکتر شیبانی که از اعضای شورای مرکزی جمعیت وفاداران نیز هست دراین فهرست در صدر لیست کلیه اصولگرایان قرار دارد .