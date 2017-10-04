بحران بی آبی کشور با افزایش بهره وری کشاورزی حل می شود

به گزارش خبرنگار مهر، عباس کشاورز ظهر چهارشنبه در گردهمایی سالیانه محصولات کشاورزی اظهار کرد: چهار سال است که گردهمایی ملی کشت پاییزه در کشور رابرگزار می کنیم و پیشنهاد شد این رویه را به سنت قانونمند تبدیل کرده و برای سال زراعی برنامه ریزی کنیم.

وی با یادآوری اینکه در سال های اخیر در بهره وری آب در بخش کشاورزی در کشور توفیق داشته ایم، افزود: در چهار سال گذشته سالی ۶ درصد بهره وری آب در این بخش افزایش یافته است.

وی با تاکید بر اینکه هم اکنون که با پدیده تغییر اقلیم و بحران آبی در کشور مواجه هستیم چاره ای جز ورود کشاورزان به افزایش بهره وری وجود ندارد.

معاون وزیر جهاد با تاکید بر اینکه بخش کشاورزی باید کمک شود، متذکر شد: اگر سالی ۶ درصد بهره وری آب در بخش کشاورزی ادامه یابد به طور قطع و یقین مشکل بحران آب کشور حل می شود.

وی ادامه داد: در سال های اخیر وضعیت تولید تقریبا در بخش زراعت خوب بود و گرانی، کمیابی و صف و ... نداشته و وجود نخواهد داشت.

کشاورز با بیان اینکه گلستان در کشاورزی ایران نقش تعیین کننده دارد، اضافه کرد: گلستان در عین حال که از استان های کم اب شدید در کشور نیست اما در کشت نشایی و میکانیزاسیون و همچنین مدیریت کود کمی و ترکیبی و ورود انتقال تکنولوژی جزو استان های پیشتاز و موفق بوده است.

وی با بیان اینکه کشاورزی کشور با چند چالش جدی مواجه است، گفت: کم آبی، تغییر اقلیم، خاک و فرسایش و ضعیف شدن آن از چالش های جدی کشور در این بخش است.

وی با تاکید بر اینکه کشاورزی باید رویکرد جدیدی را انتخاب کرده و خود را برای شرایط شکننده آماده کند، تصریح کرد: کشاورزی کشور به مدیریت دقیق آب، هوا، اقلیم و ... نیاز دارد.

کشاورز خاطرنشان کرد: مدیریت دقیق یعنی اینکه قبل از اینکه دچار خسارت شویم باید نسخه داشته باشیم؛ یعنی اینکه با دقت پیش بینی هواشناسی را بخوانیم و نسخه دوستان پهنه و ستاد را داشته و رویکرد دقیق داشته، پدیده ها را رصد کرده و قبل از وقوع نسخه را بدون شک و تردید ارائه کنیم.

کشاورزی کشور نیازمند هوشمندسازی و تغییر رویکردهاست

وی با تاکید بر اینکه کشاورزی کشور نیازمند هوشمندسازی و تغییر رویکردهاست، بیان کرد: کشاورزی دقیق پاسخگوی اطمینان برای تحقق تولید است و باید ادبیات کشاورزی دقیق در کشور پیاده شود.

وی با بیان اینکه کشاورزی را به سمت صنعتی شدن پیش ببریم، تاکید کرد: کشاورزی دقیق و هدفمند متکی بر افزایش بهره وری و بهبود وضعیت اقتصادی کشاورز است.