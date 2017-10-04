۴۴۰ میلیاد تومان در سال ۹۵ صرف درمان گلستانی ها شده است

به گزارش خبرنگار مهر، طاهر موهبتی ظهر چهارشنبه در دیدار با نماینده ولیفقیه در استان گلستان اظهار کرد: یکی از آرزوهای جمهوری اسلامی استقرار نظام ارجاع در سطح کشور است چراکه یکی از مشکلاتی که در کشور وجود دارد این است که بیمار بهمحض اینکه نشانههایی از بیماری را مشاهده کرد تلاش میکند به بالاترین سطح پزشک متخصص مراجعه کند که با این کار علاوه بر اینکه خودش دچار هزینه زیادی میشود هزینههای حوزه سلامت را هم افزایش میدهد.
وی بابیان اینکه در دنیا تجربه خوبی در رابطه با نظام ارجاع وجود دارد، افزود: در بحث نظام ارجاع به زیرساختهای زیادی نیاز داریم که مهمترین آن بحث آیتی است و استان گلستان به دلیل دارا بودن این زیرساخت بهعنوان استان پایلوت انتخاب شد.
موهبتی ادامه داد: البته یکی از مهمترین زیرساختهای نظام ارجاع رفتار مردم است چراکه این طرح قاعده رفتار مردم را تغییر میدهد و معمولاً مردم چنین تغییر رفتاری را سخت میپذیرند.
رئیس بیمه سلامت کشور گفت: طرح نظام ارجاع را در سال اول در ۱۰ استان و در بخشهای روستایی و زیر ۲۰ هزار نفر را تحت پوشش قرار دهیم.
۶۳ درصد گلستانی ها تحت پوشش بیمه سلامت هستند
وی افزود: در سال گذشته ۴۴۰ میلیارد تومان صرف هزینه درمان مردم شده است و ۶۳ درصد گلستانیها تحت پوشش بیمه سلامت هستند.
موهبتی اظهار کرد: بیمه سلامت قبلاً وابسته به وزارت رفاه بود اما بخش اعظم آن به وزارت بهداشت منتقل شد و با این انتقال هزینههای بیمه سلامت کاهش پیدا کرد.
رئیس بیمه سلامت کشور گفت: وضعیت درآمدی کشور مطلوب نیست و ما نخستین خریدار در کشور هستیم و گلستان و بیشتر استانهای کشور ۱۱ ماه به مراکز تجهیزاتی طرف قرارداد خود بدهکار هستند.
وی ادامه داد: با توجه به تأکید رهبری در رابطه بااینکه بیمار دغدغهای جز بیماری نداشته باشد بحث فرانشیت از ۳۷ درصد در بخش بستری به سه درصد و ۶ درصد رسیده است.
موهبتی افزود: رئیس سازمان برنامهوبودجه روز گذشته اعلام کردند بدهیهای طرح تحول سلامت بهزودی پرداخت میشود نگاه مدیریت هزینهها در دستور کار قرار دادهشده است.
وی بابیان اینکه خزانه با پرداخت حقوق با مشکل رو به رواست، تصریح کرد: درگذشته ۹۵ درصد نیازهای بیمار را به خارج از بیمارستان ارجاع میدادیم ولی در حال حاضر ارجاع بیماران به خارج از بیمارستان برای تأمین درمان تنها به سه درصد رسیده است.
موهبتی افزود: یکی از دلایلی که هزینههای مردم در طرح تحول سلامت کاهش پیدا کرد این بود که نیازمندیهای آنها در امر درمان در خود بیمارستان تأمین میشد و به بیرون ارجاع داده نمیشد.
وی ادامه داد: دکتر فاضل رئیس علوم پزشکی گلستان ۱۱ ماه پول از ما بدهکار هستند و از طرفی دیگر درآمدهای بیمارستانهای ما از بیمهها تأمین میشود اما برخی بیمهها ازجمله تأمین اجتماعی بدهی کلانی به استان دارد.
رئیس بیمه سلامت گفت: امیدوارم با توجه به نگاهی که رئیسجمهور به طرح تحول نظام سلامت دارند گشایشی پیدا شود.
