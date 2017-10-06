تولید و ساخت دستگاه سطح سنج مخازن با تکنولوژی رادار 

به گزارش خبرنگار مهر، محبوبه ایلدرآبادی، مدیرعامل شرکت دانش بنیان تولید کننده دستگاه سطح سنج مخازن با تکنولوژی رادار گفت: تکنولوژی استفاده شده در سیستم سطح سنج رادار، FMCW با پهنای باند۲.۱ گیگاهرتز در باند فرکانسی ۶.۹ تا ۸.۱۰ گیگاهرتز است.

وی با بیان اینکه این دستگاه در دو مدل، با دقت‌های ۱ و ۵ میلی‌متر تولید می‌شود، افزود: سطح سنج رادار آن نیز دارای خروجی ۴ تا ۲۰ میلی‌آمپر است؛ همچنین این دستگاه به صورت کامل با پروتکل HART همخوانی دارد و به صورت دو سیمه هارت راه‌اندازی می‌شود.

وی عنوان کرد: امکان انجام کالیبراسیون این دستگاه با سیستم‌های هند هلد رایج به راحتی وجود دارد. این دستگاه با استفاده از یک افزونه لنز از جنس PTFE امکان نصب به روی مخازن با دمای بالای ۲۵۰ درجه سانتی ‌راد یا مخازن با مواد خورنده و حساس را داراست.

به گفته وی، این دستگاه با نصب به روی انواع این مخازن و اندازه‌گیری لحظه به لحظه سطح سیال‌های موجود در آن، دستیابی به گزارش‌های مدیریتی مختلفی را ممکن می‌سازد؛ این گزارش‌ها به صورت آنلاین و مداوم در اختیار کاربران قرار می‌گیرند و امکان کنترل لحظه به لحظه میزان ورودی و خروجی این مخازن برای آنها فراهم است.

ایلدرآبادی، بخش‌های اصلی تشکیل‌دهنده دستگاه سطح سنج رادار را شامل رادار، نشان دهنده، فلنج، لنز تفلونی و لوله دو سر فلنج عنوان کرد و گفت: این محصول نخستین تولید در حوزه اندازه‌گیری سطح با تکنولوژی رادار، در سطح ملی و منطقه خاورمیانه محسوب می‌شود و نمونه مشابه داخلی ندارد.

وی به وجه تمایز این محصول نسبت به نمونه‌های مشابه اشاره کرد و گفت: ارائه کیفیت و کارایی مشابه با نمونه‌های خارجی با قیمت بسیار مناسب‌تر، یک سال گارانتی و ۱۰ سال خدمات پس از فروش، عمر زیاد و هزینه نگهداری بسیار پایین، فراهم کردن امکان تست دستگاه توسط مشتری با نصب نمونه پایلوت در محل برای مدت سه ماه و دریافت هزینه این نمونه بعد از اعلام رضایت مشتری از نتایج تست، ارائه مشاوره فنی قبل از خرید، قیمت‌گذاری به صورت انتخابی از جمله مزایا و تفاوت‌های اصلی این دستگاه نسبت به نمونه‌های مشابه خارجی است.

این محقق یادآور شد: هم‌اکنون این دستگاه استانداردهای IP۶۶، CE اخذ کرده و در حال دریافت مراحل نهایی استاندارد EXD است.

وی به بازار هدف این محصولات اشاره کرد و گفت: بازار هدف این محصول در وهله اول، تامین نیاز داخلی و پس از آن کشورهای همسایه دارای صنعت نفت و گاز است. این کشورها از پتانسیل قابل ملاحظه و رو به رشدی برخوردارند بنابراین می‌توان با توجه به زمینه حضور رقبا و نیاز مصرف‌کننده، اقدام به قیمت‌گذاری این محصول کرد.

ایلدرآبادی یادآور شد: این محصول در تمامی صنایعی که در واحدهای مختلف خود برای انبار کردن مواد گوناگونی مانند نفت خام، گاز، آب، گلیکول و غیره از مخازن (انباره) استفاده می‌کنند و در آنها اندازه‌گیری سطح مواد درون مخازن با روش‌های دیگر امکان‌پذیر نیست، مورد استفاده قرار می‌گیرد. صنایع نفت، گاز و پتروشیمی، نیروگاه‌ها، تولیدکنندگان روغن نباتی، تولیدکنندگان آرد، کارخانه‌های قند و شکر و ... از جمله صنایعی هستند که می‌توانند از این محصول استفاده کنند.

به گفته وی، عمق زیاد، وجود کف یا سطوح ناهمگون، دقت مورد نیاز بالا، خورندگی و قابل اشتعال بودن مواد درون مخزن از جمله خصوصیات این مخازن است.

وی ادامه داد: یکی از دغدغه‌های مهم در تولید انبوه دستگاه سطح سنج رادار، تامین هزینه‌های مربوطه از قبیل هزینه مواد اولیه و نیروی انسانی است. هم‌اکنون شرایط اولیه تولید این دستگاه در حجم پایین وجود دارد اما با توجه به هزینه‌های آن، شرکت از امکانات مالی کافی برخوردار نیست.

ایلدرآبادی به نقش حمایتی صندوق حمایت از صنایع الکترونیک صحا برای اجرای این طرح اشاره کرد و افزود: در شرایطی که این محصول برای همگام‌سازی با بازار روز دنیا، نیاز به به‌روزآوری و تبدیل ورژن چهار سیمه به ورژن دو سیمه را داشت، این شرکت با استفاده از برنامه توسعه حمایت صحا توانست زمینه این تغییرها را فراهم و هزینه‌های لازم برای خرید متریال، مواد اولیه و اخذ استاندارد EXD که بسیار پروسه هزینه بری بود را مرتفع کند.