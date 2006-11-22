یک فعال دانشجویی: وظیفه جنبش دانشجویی حضور در انتخابات به دور از نگاههای جناحی است

" امیر جلیلی نژاد"، دبیر اجرایی جنبش عدالت خواه دانشجویی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود : جنبش دانشجویی باید بتواند بر مبنای آرمانهای خود به بحث و بررسی وضعیت دو انتخابات پیش رو، بدور از نگاههای جناحی بپردازد.

وی با بیان اینکه "در کشورمان، پررنگ تر از آنچه که باید، به موضوع انتخابات پرداخته می شود"، گفت : این مساله پرداختن به بحث انتخابات را برای جنبش های دانشجویی سخت می کند و از این رهگذر دانشجویان نمی توانند برمبنای آرمانهای خود و بدور از جهت گیریهای سیاسی، در عرصه انتخابات ورود نمایند.

جلیلی نژاد در عین حال تصریح کرد: جنبش دانشجویی به عنوان بدنه نخبه جامعه باید وظیفه خود را در این راستا به خوبی انجام دهد و با پرهیز از بازیهای متداول حزبی و جناحی بتواند ملاکهای ارزشی خود را پررنگ تر از این بازیها به مردم بنمایاند.

دبیر اجرایی جنبش عدالت خواه دانشجویی خاطرنشان کرد : درجامعه ما با تغییر افراد، شکل دیگری ازیک استراتژی کلی برای مجموعه تعبیه می شود، لذا جنبش دانشجویی باید با تلاشهای خود با این موضوع مبارزه کند تا دیگر تفکر احزاب،‌ گروهها و رسانه ها پیرو یک تفکر و نگاه خاص نباشد.



