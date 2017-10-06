ساعت ۲۴ امشب آخرین مهلت تکمیل ظرفیت دکتری و ارشد دانشگاه آزاد

به گزارش خبرنگار مهر، متقاضیان ثبت نام تکمیل ظرفیت دوره های دکتری و کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد تا ساعت ۲۴ امروز جمعه ۱۴ مهرماه می توانند با مراجعه به سایت مرکز سنجش و پذیرش این دانشگاه به نشانی www.azmoon.org نسبت به ثبت نام اقدام کنند.

زمان تعیین شده برای ثبت نام در مرحله تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد تمدید نخواهد شد.

تمامی داوطلبانی که در آزمون دکتری تخصصی ۹۶ شرکت کرده، دعوت به مصاحبه شدند و در جلسه مصاحبه حاضر بوده اند می توانند واحدهای دانشگاهی مجری رشته گرایشی را که در مصاحبه آن شرکت کرده اند در استان محل انجام فرآیند مصاحبه انتخاب کنند.

داوطلبان می توانند از راهنمای موجود در سامانه مرکز سنجش و پذیرش این دانشگاه به منظور اطلاع از رشته محل هایی که مجاز به انتخاب آنها هستند استفاده کنند.

متقاضیان تکمیل ظرفیت دوره دکتری این دانشگاه می توانند ۲۰ رشته محل و متقاضیان دوره کارشناسی ارشد می توانند ۱۰۰ رشته محل را انتخاب کنند.

امکان ویرایش رشته محل های انتخابی تا پایان مدت زمان ثبت نام برای داوطلبان فراهم است.

نتایج مرحله تکمیل ظرفیت دوره های دکتری و کارشناسی ارشد سال ۹۶ این دانشگاه ۱۶ مهرماه اعلام خواهد شد.