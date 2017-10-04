  1. دانشگاه و فناوری
  2. دانشجویی
۱۲ مهر ۱۳۹۶، ۱۴:۳۹

سرپرست معاونت فرهنگی:

اردوهای مختلطی که در آن حدود و حریم رعایت نشود مورد تأیید نیست

اردوهای مختلطی که در آن حدود و حریم رعایت نشود مورد تأیید نیست

سرپرست معاونت فرهنگی وزارت علوم گفت: اردوهای مختلطی که در آن حدود و حریم رعایت نمی شود مورد تایید هیچکس نیست.

‌به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم؛ حسین میرزایی در نشست فعالان دانشجویی در دانشگاه ایلام، با اشاره به اینکه حداکثر حدود ۲۵ درصد دانشجویان از فعالیت های ما استقبال می کنند تاکید کرد: نباید تفرق داشته باشیم، در عین حال فعالیت های فرهنگی ما باید مقوم و مکمل همدیگر باشند.

وی با تاکید بر لزوم عبور از فرعیات به اصول بنیادین اشاره کرد و افزود: منافع ملی جز اصول همه است، ساختار و انسجام حاکمیتی کشور مبتنی بر رهبری و همچنین اعتقادات دینی ما، جز اصول ماست.

سرپرست معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم ادامه داد: تا می توانید به صورت ایجابی با هم کار کنید، گفتگو و مذاکره را زیاد انجام دهید و فرصت های مغتنم را جدی بگیرید.

میرزایی با بیان اینکه اردوهای مختلطی که در آن حدود و حریم رعایت نمی شود مورد تایید هیچکس نیست گفت: روابط سالم دختر و پسر بر اساس الگویی که در دانشگاه های ما وجود دارد و رعایت می شود می تواند الگوی مناسبی برای جامعه باشد.

وی گفت: محیط علمی یک محیط فرهیخته است و در آنجا الزاماتی وجود دارد که ابتذال در آن راه ندارد. دانشگاه ما اگر از جامعه فاضل تر، فاخرتر، دینی تر و انقلابی تر نباشد کمتر نیست، اعتکاف های دانشجویی در دانشگاهها از همه جامعه ما بیشتر هست.

سرپرست معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم گفت: هر مجموعه دانشجویی که مجوز قانونی دارند جمع شدن آنها عین قانون است.

میرزایی همچنین با بیان اینکه تشکل‌های سیاسی نباید به بیرون دانشگاه وابستگی داشته باشند تاکید کرد که بقیه مجموعه های قانونی دانشجویی مانند کانون ها می توانند از حمایت های بیرون دانشگاه استفاده کنند.

کد خبر 4104671
زهرا سیفی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها