به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به اصفهان ، آیت الله هاشمی رفسنجانی پس از ورود به استان اصفهان در جمع خبرنگاران با اشاره به موضع گیری گروه 1+5 در خصوص پرونده هسته ای کشورمان، گفت: بنده از این وضعیت راضی نیستم زیرا کشورهای 1+5 به دنبال منافع خود هستند و هیچ قصدی ندارند تا این مسئله در جهان حل شود.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام درادامه به انتخابات آتی اشاره کرد و گفت : این انتخابات برای کشور بسیارمهم و حساس است.

وی با اشاره به انتخابات مجلس خبرگان گفت : مجلس خبرگان رهبری در اصل مرکز سیاست کشور است و مردم این مجلس را جدی بگیرند.

هاشمی رفسنجانی همچنین با اشاره به انتخابات شوراهای شهر و روستا گفت : شوراها امروز به گونه ای شده است که رخداد های سراسر کشور را در بر می گیرد و کمک شایانی به روند پیشرفت کشور می کند.

وی گفت: شرایط جهانی ایجاب می کند که مردم با شور و نشاط خاصی پا به میدان انتخابات بگذارند.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام شرکت در همایش بین المللی قرآن کریم و مسائل جامعه معاصر، آشنایی و گفتگو با مسوولان استان ، افتتاح بزرگترین کتابخانه دیجتیالی کشور را از مهمترین اهداف سفر دو روزه خود به استان اصفهان برشمرد.

آقازاده رئیس سازمان انرژی اتمی، رهبر نماینده اصفهان و سعادت نماینده نجف آباد، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام را در این سفر همراهی می کنند.

آیت الله هاشمی رفسنجانی دقایقی دیگر درهمایش بین المللی قران کریم و مسائل جامعه معاصر سخنرانی می کند.