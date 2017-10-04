به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، با عنایت به اهمیت برگزاری اردو و ضرورت آن در تحقق تربیت جامع و متوازن، این فعالیت همیشه کانون توجه برنامهریزان و دست اندرکاران نظام آموزش و پرورش کشور بوده است. براین اساس، به منظور برگزاری اردوهایی اثربخش و با ضریب ایمنی بالا، دستورالعملهایی در سالهای قبل و بعد از انقلاب اسلامی، تدوین و به تدریج کاملتر شده است.
آخرین ویرایش این دستورالعمل، در سال ۱۳۸۹ تنظیم و ابلاغ شده است. اینک که نسخه جدید این دستورالعمل، در دست بررسی و تصویب نهایی میباشد، از تمامی صاحبنظران عرصه تعلیم و تربیت خصوصاً فرهنگیان عزیز شاغل و بازنشسته دعوت میشود در تدوین نهایی این دستورالعمل، با محوریت پرسش زیر، مشارکت فرمایید:
چگونه میتوان ضریب ایمنی اردوهای دانشآموزی را افزایش داد؟
علاقمندان میتوانند ضمن مراجعه به آدرس اینترنتی http://medu.ir پیشنویس دستورالعمل جدید را دریافت و نظرات تکمیلی و اصلاحی خود را به آدرس پستی اکترونیکی moavent.pt@medu.ir ارسال فرمایند.
مهلت ارائه نظر: ۳۰ مهر ماه۹۶
ضمناً از ارائه کنندگان نظرات بدیع وکاربردی، به نحو شایسته تقدیر به عمل خواهدآمد.
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