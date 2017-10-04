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۱۲ مهر ۱۳۹۶، ۱۴:۵۴

فراخوان ارائه راهکار افزایش ضریب ایمنی اردوهای دانش‌آموزی

فراخوان ارائه راهکار افزایش ضریب ایمنی اردوهای دانش‌آموزی

معاونت پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش، از صاحب نظران تعلیم و تربیت خواست نقطه نظرات خود درخصوص افزایش ایمنی اردوهای دانش‌آموزی را تا پایان مهر ماه ۹۶ به این معاونت ارسال کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، با عنایت به اهمیت برگزاری اردو و ضرورت آن در تحقق تربیت جامع و متوازن، این فعالیت همیشه کانون توجه برنامه‌ریزان و دست اندرکاران نظام آموزش و پرورش کشور بوده است. براین اساس، به منظور برگزاری اردوهایی اثربخش و با ضریب ایمنی بالا، دستورالعمل‌هایی در سال‌های قبل و بعد از انقلاب اسلامی، تدوین و به تدریج کامل‌تر شده است.

آخرین ویرایش این دستورالعمل، در سال ۱۳۸۹ تنظیم و ابلاغ شده است. اینک که نسخه جدید این دستورالعمل، در دست بررسی و تصویب نهایی می‌باشد، از تمامی صاحب‌نظران عرصه تعلیم و تربیت خصوصاً فرهنگیان عزیز شاغل و بازنشسته دعوت می‌شود در تدوین نهایی این دستورالعمل، با محوریت پرسش زیر، مشارکت فرمایید:

چگونه می‌توان ضریب ایمنی اردوهای دانش‌آموزی را افزایش داد؟

علاقمندان می‌توانند ضمن مراجعه به آدرس اینترنتی http://medu.ir   پیش‌نویس دستورالعمل جدید را دریافت و نظرات تکمیلی و اصلاحی خود را به آدرس پستی اکترونیکی moavent.pt@medu.ir   ارسال فرمایند.

مهلت ارائه نظر: ۳۰ مهر ماه۹۶

ضمناً از ارائه کنندگان نظرات بدیع وکاربردی، به نحو شایسته تقدیر به عمل خواهدآمد.

کد مطلب 4104706

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