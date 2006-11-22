شورای امنیت طرح تشکیل دادگاه ویژه ترور رفیق حریری را تصویب کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه ، موافقت 15 عضو شورای امنیت با تشکیل این دادگاه به صورت یادداشتی به کوفی عنان دبیرکل سازمان ملل متحد ارائه می شود تا راه برای ارائه این طرح به دولت لبنان برای تصویب رسمی آن هموار شود.



جان مارک دی لاسابلیر سفیر فرانسه در سازمان ملل متحد اعلام کرد: شورای امنیت سه شنبه پیش نویس تشکیل دادگاه بین المللی ویژه محاکمه متهمان به ترور رفیق حریری نخست وزیر اسبق لبنان را تصویب کرد.



وی گفت : موافقت اعضای شورای امنیت،در قالب نامه ای به دبیرخانه سازمان ملل متحد درباره دادگاه ویژه ارسال خواهد شد.



عبدالعزیز الناصر نماینده قطر در سازمان ملل متحد هم پس از تصویب پیش نویس طرح تشکیل دادگاه بین المللی این مسئله را مورد تاکید قرار داد.



این نامه به مثابه موافقت رسمی شورای امنیت با پیش نویس طرح تشکیل دادگاه بین المللی به شمار می رود که کارشناسان شورای امنیت با همکاری قضات لبنانی آن را تدوین کرده اند.



این نامه به لبنان ارسال خواهد شد و مجلس نمایندگان و رئیس جمهور باید با آن به عنوان یک توافقنامه بین المللی پیش از آنکه اجرایی شود، موافقت کنند.



تصویب این طرح ساعاتی پس از ترور پتر الجمیل، وزیر صنایع لبنان صورت می گیرد که در یک حمله تروریستی در بیروت کشته شد.