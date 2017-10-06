اسماعیل عبادی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه تمرینات آماده‌سازی تیم ملی تیر و کمان کامپوند برای حضور در مسابقات قهرمانی جهان سه هفته پیش در ساری آغاز شد، گفت: بعد از دو هفته تمرینات خود را در تهران و در سایت تیر و کمان آزادی پیگیری کردیم. تنها وقفه‌ای که طی این مدت در تمرینات داشتیم، به خاطر ایام تعطیلی تاسوعا و عاشورا بود. بعد از آن هم بدون وقفه به تمرینات بازگشتیم و تا زمان اعزام، به محل برگزاری مسابقات در مکزیک پیگیر آن خواهیم بود.

وی با یادآوری اینکه طبق برنامه اولیه، ۲۱ مهرماه زمان اعزام تیم کامپوند به محل برگزاری مسابقات قهرمانی جهان است، یادآور شد: فدراسیون جهانی با وجود وقوع دو زلزله اخیر در مکزیک، بر برگزاری مسابقات در موعد مقرر تأکید کرده است. با این حال فدراسیون ایران هنوز قطعیت این اعزام را اعلام نکرده اما برنامه‌های آماده‌سازی طبق آنچه پیش از این تعیین شده بود، در حال پیگیری است. من و دو اردونشین دیگر (مجید قیدی و یاسر عمویی) هم خیلی مصمم و باانگیزه، تمریناتمان را پیگیری می‌کنیم. توجهی به دو زلزله اخیر و حتی احتمال لغو اعزام نداریم و امیدواریم در موعد مقرر برنامه اعزام انجام شود.

عبادی با یادآوری اینکه دوره پیش مسابقات تیر و کمان قهرمانی جهان با قهرمانی ایران در بخش تیمی همراه بود، گفت: البته در بخش انفرادی به خاطر بارش تگرگ در روز مسابقه که واقعاً روی عملکرد کمانداران تأثیر گذاشته بود، نتوانستیم به نتیجه‌ای قابل توجه دست پیدا کنیم.

این کماندار ملی‌پوش کشورمان با تأکید بر اینکه این دومین حضورش در مسابقات قهرمانی جهان خواهد بود، در مورد پیش‌بینی که از عملکرد و نتیجه خود دارد، گفت: کسب مدال در میادین جهانی واقعاً راحت نیست بخصوص در رشته‌ای مثل تیروکمان که عملکرد و رکورد تمام شرکت‌کنندگان در نتایج و رده‌بندی نهایی به نوعی تأثیرگذار است؛ اما در مجموع با لحاظ کردن آمادگی که اعضای تیم کامپوند دارند، امیدواریم بتوانیم در مکزیک نتیجه خوب بگیریم.

وی تأکید کرد: در اردوهای آماده‌سازی که داشتیم، رکوردهای خوبی زده‌ایم. دو سال پیش در دانمارک هم با مدال طلایی که در بخش تیمی گرفتیم، نشان دادیم توانایی و قابلیت مدال‌آوری در سطح جهانی را داریم؛ البته هیچ قولی نمی‌دهیم اما با تمام وجود برای بهترین نتیجه تلاش می‌کنیم.

اسماعیل عبادی با اشاره به اینکه بهزاد پاکزاد مربی تیم ملی کامپوند همراه با تیم نوجوانان و جوانان در محل برگزاری مسابقات جهانی این رده‌ سنی (آرژانتین) حضور دارد، گفت: بر اساس برنامه‌هایی که وی به تیم ارائه کرده، تمرینات خود را پیگیری می‌کنیم تا هفته آینده که مجدداً زیر نظر مستقیم مربی در اردوها حاضر شویم.