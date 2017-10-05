برگزاری هفتادویکمین نشست هیات اجرایی با محوریت کمیسیون ورزشکاران

به گزارش خبرنگار مهر، اعضای هیات اجرایی که آخرین بار یک ماه پیش و قبل از بازی های داخل سالن آسیا تشکیل جلسه داده بودند، فردا در حالی نشست جدید خود را در محل کمیته ملی المپیک تشکیل می دهند که ارائه گزارش همین بازی ها یکی از دو محور تعیین شده برای نشست است.

موضوع دیگر که به مراتب مهمتر و تاثیرگذارتر هم خواهد بود، کمیسیون ورزشکاران و بررسی و تصمیم گیری در مورد برنامه ها و اقدامات لازم برای برگزاری انتخابات این کمیسیون است.

قرار بود انتخابات کمیسیون ورزشکاران ۲۰ مهرماه برگزار شود اما این انتخابات به دلیل انجام نشدن برخی اقدامات لازم و از جمله عدم ثبت نام از کاندیدا در زمان مقرر لغو و به زمان دیگری موکول شد.

قرار است در نشست روز شنبه هیات اجرایی کمیته ملی المپیک در مورد مسائل مختلف پیرامون این انتخابات از جمله تعیین زمان جدید، مشخص کردن زمانی برای ثبت نام کاندیداها، تصویب آئین نامه انتخاباتی و ... بحث و تصمیم گیری شود.

این هفتاد و یکمین نشست اعضای هیات اجرایی کمیته ملی المپیک است که از ساعت ۷ صبح آغاز می شود.