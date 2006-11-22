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۱ آذر ۱۳۸۵، ۱۳:۳۹

/ مرحله گروهی لیگ قهرمانان اروپا/

رئال مادرید حریف لیون نشد/ آث میلان و منچستر یونایتد شکست خوردند

رئال مادرید حریف لیون نشد/ آث میلان و منچستر یونایتد شکست خوردند

هفته پنجم مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان باشگاههای اروپا با ناکامی تیمهای آث میلان، منچستر یونایتد و توقف رئال ماردید آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر ، درآغاز دیدارهای هفته پنجم مرحله گروهی مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان باشگاههای اروپا شب گذشته 8 دیدار در گروههای مختلف برگزار شد که طی آنها تیمهای آث میلان ، منچستریونایتد به ترتیب برابر آ اک آتن و سلتیک گلاسکو تن به شکست دادند و رئال مادرید نیز در خانه برابر لیون متوقف شد.

نتایج دیدارهای شب گذشته لیگ قهرمانان باشگاههای اروپا به شرح زیراست:

*گروه: E
استوابخارست یک - دیناموکیف یک
رئال مادرید 2 - لیون 2
گلها: دیارا(39) و رود فان نیستلروی(83) برای رئال مادرید و جان کارو(11) و فلورنت مالدوا(31) برای لیون

* گروه: F
سلتیک یک - منچستر یونایتد صفر
گل: شونسوکه ناکامورا(81)
بنفیکا لیسبون 3 - کپنهاگن یک

* گروه: G
زسکا مسکو صفر - پورتو 2
آرسنال 3 - هامبورگ یک
گلها: رابین فان پرسی(52)، امانوئل ابوئه(83) و خولیوسزار باپتیستا(88) برای آرسنال و رافائل فان در فارت (4) برای هامبورگ

*گروه: H
لیل 2 - اندرلشت 2
آ ا ک آتن یک - آث میلان صفر
گل: خولیو سزار(33)

کد مطلب 410481

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