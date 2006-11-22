رئال مادرید حریف لیون نشد/ آث میلان و منچستر یونایتد شکست خوردند

به گزارش خبرنگار مهر ، درآغاز دیدارهای هفته پنجم مرحله گروهی مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان باشگاههای اروپا شب گذشته 8 دیدار در گروههای مختلف برگزار شد که طی آنها تیمهای آث میلان ، منچستریونایتد به ترتیب برابر آ اک آتن و سلتیک گلاسکو تن به شکست دادند و رئال مادرید نیز در خانه برابر لیون متوقف شد.

نتایج دیدارهای شب گذشته لیگ قهرمانان باشگاههای اروپا به شرح زیراست:

*گروه: E

استوابخارست یک - دیناموکیف یک

رئال مادرید 2 - لیون 2

گلها: دیارا(39) و رود فان نیستلروی(83) برای رئال مادرید و جان کارو(11) و فلورنت مالدوا(31) برای لیون

* گروه: F

سلتیک یک - منچستر یونایتد صفر

گل: شونسوکه ناکامورا(81)

بنفیکا لیسبون 3 - کپنهاگن یک

* گروه: G

زسکا مسکو صفر - پورتو 2

آرسنال 3 - هامبورگ یک

گلها: رابین فان پرسی(52)، امانوئل ابوئه(83) و خولیوسزار باپتیستا(88) برای آرسنال و رافائل فان در فارت (4) برای هامبورگ

*گروه: H

لیل 2 - اندرلشت 2

آ ا ک آتن یک - آث میلان صفر

گل: خولیو سزار(33)