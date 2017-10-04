به گزارش خبرگزاری مهر، در حالیکه ترامپ وعده داده است تا پیش از تاریخ ۱۵ ماه جاری میلادی یا حتی زودتر از نیمه ماه اکتبر اظهارنظرش را درباره پایبندی ایران به توافق هسته ایِ ۱۴ جولای سال ۲۰۱۵ (۲۳ تیرماه ۱۳۹۴) موسوم به «برجام» اعلام و چندبار نیز بر خلاف ۸ گزارش پیشین آژانس بین المللی انرژی اتمی تهدید کرد که عدم پایبندی ایران را اعلام می کند؛ اکنون پایگاه آمریکائی «پولیتیکو» در گزارشی از روش جدید بدعهدی واشنگتن در این خصوص خبر می دهد.

گزارش «پولیتیکو» در این خصوص به شرح زیر است:

تیم امنیت ملّی آمریکا راهی را به ترامپ نشان داده است که بر اساس آن وی می تواند بدون خروج از برجام، بدترین توافق تاریخ این کشور (!) را به اندازه دلخواه زخمی کند.

بر این اساس، تیم امنیت ملّی آمریکا به اتفاق پیشنهاد کرده است تا وی در گزارش ماه جاری خود عدم پایبندی ایران به توافق هسته ای سال ۲۰۱۵ را اعلام؛ اما تمهیداتی اتخاذ شود که کنگره این کشور تحریم های پیشتر لغو شده علیه ایران (در دوران اوباما) را دوباره احیاء نکند؛ به این ترتیب توافق مذکور عملاً لغو نخواهد شد.

مطابق با راهبرد «بازبینی سیاست ایران» که توسط تیم امنیت ملّی آمریکا به سرپرستی «هربرت مک مستر» مشاور امنیت ملی کاخ سفید طراحی شده است، این تیم بر آن است تا با کنگره و متحدان اروپائی خود برای اعمال فشارهای جدید بر ایران به همکاری بپردازد.

هدف از راهبرد جدید این است که ترامپ بتواند نارضایتی خود را از برجام نشان داده و سطح جدیدی از سختگیری های خود علیه ایران را نیز رسانه ای سازد. این اقدام موجب می شود تا توصیه چندین نفر از مشاورانش درباره ممانعت از آشفتگی جهانی با خروج آمریکا از برجام نیز رعایت گردد.

مقامات دولتی در این خصوص اعلام کرده اند که راهبرد مذکور تا کنون نهائی نشده و لذا می تواند پیش از اینکه رئیس جمهور ساختار و محتوای نهائی آن را رسماً اعلام کند، مورد تغییر قرار گیرد.

یکی از نشانه های راهبرد مذکور این است که «جیمز ماتیس» وزیر دفاع آمریکا روز گذشته در نشست استماع کنگره صراحتاً اعلام کرد که این توافق به نفع آمریکا است و در نتیجه این کشور نباید از آن خارج شود.

این راهبرد همچنین باعث می شود ایران نیز تهدید خود را اجرائی نکند؛ ایران هشدار داده است تا اگر تحریم ها باردیگر بازگردند، برنامه هسته ای خود را ازسر خواهد گرفت.