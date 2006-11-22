نظام مدیریت اطلاعات فناوری و علمی کشور اجرا می شود / قرار نگرفتن دانشگاه های ایران در میان 500 دانشگاه اول دنیا قابل تامل است

به گزارش خبرنگار مهر دکتر منصورکبگانیان صبح امروز در هفتمین گردهمایی روسای کتابخانه های مرکزی دانشگاه های سراسر کشور در دانشگاه تربیت مدرس افزود: رتبه بندی دانشگاه های دنیا اعلام شده است و بحث آنقدر جدی است که مقام معظم رهبری نیز علت قرار نگرفتن دانشگاه های ایران در میان 500 دانشگاه اول دنیا را جویا شده است.

وی اظهار داشت: عدم اطلاع رسانی دانشگاه های کشور در خصوص فعالیت های علمی و آموزشی، نبود مدیریت اطلاعات به صورت مدون و در دسترس قرار ندادن این اطلاعات می تواند از دلایل قرار نگرفتن دانشگاه های ایران در میان دانشگاه های برتر دنیا باشد.

معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم با بیان اینکه باید به سمت بین المللی شدن 10 دانشگاه برتر ایران گام برداریم، گفت: اگر چه شاخص های ارائه شده در سطح بین الملل برای ما چندان قابل قبول نیست اما تولید پژوهش و ارائه فعالیت های تحقیقاتی یکی از شاخص های مهم پیشرفت دانشگاه ها است که ایران نیز باید برنامه ریزی های خود در این زمینه را جهت ببخشد.

دکتر کبگانیان با اشاره به بودجه پژوهشی کل کشور در سال 85 تاکید کرد: بودجه پژوهشی در سال جاری بین 51/0 درصد GDP (تولید ناخالص داخلی) و با افزودن درآمدهای اختصاصی و برخی منابع دیگر 64/0 درصد GDP در لایحه بودجه در نظر گرفته شده است که محقق شدن کلیه آن نیز ضعیف است.

وی ادامه داد: این در حالی است که توان اجرایی کشور در زمان حاضر در امر پژوهش به دلیل تزریق نشدن بودجه لازم 3 هزار و 967 میلیارد تومان محاسبه شده و برای سال آینده 196/1 درصد GDP برآورد شده است.