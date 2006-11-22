مقالات کنگره بین المللی مهر شناسی در ایران منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر ، مجموعه مقالات دومین کنگره مهرشناسی با عنوان " دین مهر درجهان باستان " که به زبانهای انگلیسی ، فرانسوی و آلمانی تالیف شده است از سوی مرتضی ثاقب فر به زبان فارسی ترجمه شد و به زودی از سوی نشر توس در 600 صفحه منتشر خواهد شد .

دومین کنگره مهرشناسی در سال 1386 در تهران برگزار شد . این کنگره در پی برگزاری نخستبن کنگره با این موضوع در دانشگاه منچسر بریتانیا و به همت کتابخانه پهلوی ( سابق ) برگزار شده بود .

در دومین کنگره مهر شناسی جمعی از پزوهشگران تاریخ ، ادیان ، نشانه شناس ها و خاورشناسان برجسته جهان شرکت داشتند . دکترمحمود مقدم تنها ایرانی حاضر در این کنگره بود و مقاله ای به زبان فارسی ارائه کرد .

در این کنگره جهانی کلوسکا بلاتو ، پر بسکوف ، اوگی بیانکی ، جولیو بونفانته ، جان اندروبویل ، رابرت بول ، احمد حسن دانی ، الیس دیوید من ، الکساندر دیتس ، الئونور دورنر ، فردریش کارل دورتر ، سوزان دانی ، هـ.ج .و.دریج ورس ، ژاک دوشن گیمن و دیگران شرکت کرده بودند .

مجموعه مقالات این کنگره به زبان انگلیسی و از سوی دانشگاه توروخن گن هلند منتشر شده بود و این نخستین بار است که به زبان فارسی منتشر می شود .