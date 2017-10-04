فرهنگ زرتشتی و فرهنگ ایرانی جدا شدنی نیست

به گزارش خبرنگار مهر، نشست تخصصی «نقش ادیان در تبیین ارزش های اخلاقی» روز گذشته در سالن همایش های کتابخانه ملی با حضور اساتید برجسته این حوزه برگزار شد. اسفندیار اختیاری کسنویه، نماینده زرتشتیان در مجلس شورای اسلامی در این نشست راجع به اخلاق از دیدگاه زرتشت سخنرانی کرد.

وی گفت:در دین اشوزرتشت اسپنتمان، خداوند یکتا و بی همتا، اهورامزدا نامیده می شود، یعنی دانای بزرگ هستی بخش. معنی همین کلمه، نشان دهنده یکتا پرستی زرتشتیان و ایرانیان در درازنای تاریخ است.باور پیروان اشوزرتشت بر چندین اصول استوار است که باور به خداوند یکتا بی همتا و باور به پیام آوری اشوزرتشت از اصول اصلی و اولیه آن است. باور سه گانه ای که همگان آن را اصول اخلاقی هر جامعه می داند نیز باور دیگری از پیروان اشوزرتشت است که همانا هومت و هوخت و هورشت یا اندیشه نیک، گفتارنیک و کردارنیک است که چنانچه این اصول در کنار راستی و پاکی قرار گیرد و هر فرد یا جامعه ای رعایت کند، حتما اخلاق در آنجا جاری خواهد شد.

اختیاری کسنویه افزود: نکته ای که در اخلاق نیازمند دقت بیشتری است آن است که رعایت اخلاق برای یک شخص عالم و دانشمند بسیار مهمتر از یک شخص معمولی است زیرا اثرات منفی عدم رعایت اخلاق توسط این دسته از افراد بسیار زیانبارتر از افرد معمولی است. البته در هر صورت نمی توان بدون رعایت اخلاق و انسانیت جامعه را به سمت هدف درست و ارزشمند هدایت کرد. به باور زرتشتیان باید همیشه با بدی جنگید و نیکی و راستی را گسترش داد.به باور پیروان اشوزرتشت اسپنتمان رعایت اخلاق زیستی نیز از اهمیت زیادی برخوردار است. زرتشتیان چهار آخشیگ(آخشیج) آب، باد، خاک و آتش را پاس می دارند و مانع آلودگی آن می شوند. این چهار آخشیگ(آخشیج)از پایه های حفظ محیط زیست و اخلاق زیستی است.

نماینده زرتشتیان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: قانونی که جهان بر پایه آن استوار است را زرتشتیان اشا می نامند و تمام هستی بر این هنجار استوار است و اصول اخلاق علم و فناوری می بایست حفظ این قانون و رعایت آن را در سرلوحه کاری خود قرار دهد.هنگامی که از اخلاق واصول انسانی صحبت می شود از کورش به عنوان سمبل اخلاق، قانون مداری و حفظ حرمت انسانی یاد می شود. کورش فرزند باورهای اشوزرتشت بوده است و در زمان خود آنان را بصورت عملی گسترش داده است و باعث افتخار ایران و جهان است.فرهنگ زرتشتی و فرهنگ ایرانی جدا شدنی نیست. جشن های ایرانی نیز باور به اخلاق و انسانیت را گسترش می دهد. روز دهم مهر، جشن بزرگ و ملی مهرگان است. علاوه بر شادباش این جشن به همه ایرانیان، نکاتی از این جشن را بعنوان یکی از جشن های ایرانی که بر اساس باورهای ایرانی برگزار می شود را یادآور می شوم. یکی از دلایل برگزاری جشن مهرگان، اسطوره پیروزی کاوره آهنگر بر ضحاک مار دوش ستمگر است. ضحاکی که مارهای آن از مغز جوانان سیر می شد که مفاهیم خاص خودش را دارد.

اختیاری کسنویه در پایان تصریح کرد: در این اسطوره تاریخی کاوه آهنگر برای پیروزی بر این ستمگر زمانه خود، اولین پرچم ایران که همان درفش کاویانی است را برافراشته می کند. پس ظلم ستیزی ایران و جنگ با بدی با محتوای مفهومی پرچم ایران همراه است. در این اسطوره، پس از پیروزی کاوه بر ضحاک مار دوش، او را بدلیل آنکه فقط انسان است، با همه بدی هایش، در دماوند فقط به بند می کشند. این بخشی از فرهنگ ایران و انسان مداری ایرانیان است که در این اسطوره و در بخشی از برگزاری جشن مهرگان می توان یافت و به آن افتخار کرد.اخلاق در جای جای فرهنگ زرتشتی و ایرانی وجود دارد و امیدوارم همه آن را به کار بندند.