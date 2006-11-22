۱ آذر ۱۳۸۵، ۱۰:۳۶

100 میلیون هکتار از مساحت ایران در معرض فرسایش قرار دارد

مدیرکل دفتر تثبیت شن و بیابان زدایی سازمان جنگل ها و مراتع گفت: 5 میلیون هکتار از مساحت ایران در معرض تخریب های فیزیکی و شیمیایی خاک است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد اطلاع رسانی اردوهای هجرت بسیج سازندگی ، حسین عبدی نژاد افزود: 75 میلیون هکتار از مساحت ایران در معرض فرسایش آبی و 20 میلیون هکتار در معرض فرسایش بادی است.

وی در ادامه خواستار انجام اقدامات هر چه سریع تر در زمینه کنترل روند پرشتاب بیابان زایی در ایران شد و اظهارداشت: در این راستا باید با روش های مختلف حفاظت از خاک و اجرای عملیات اصلاحی و احیایی در سطح مراتع از اثرات نامطلوب این معضل کاسته شود.

عبدی نژاد ، تولید و کاشت بذر گیاهان محلی و گونه های مختلف نهال در نواحی دچار خشکسالی کشور را اقدامی موثر در این راستا خواند و گفت: سازمان بسیج سازدگی با بهره گیری از فعالیت و توان بسیجیان و جوانان در عرصه  بیابان زدایی ، حفظ آب و خاک و احیاء مراتع اقدامات قابل توجهی به خصوص در اردوهای هجرت انجام داده است.

وی تولید و کاشت 600 هزار اصله نهال آتریپلکس دراستان گلستان 200 هزار اصله نهال حرا در استان هرمزگان و ایجاد هلالی در اطراف درختان بیابان های استان کرمان را از جمله این اقدامات دانست و ادامه داد: یکی از بهترین راه های مبارزه با خشکسالی و رفع مشکلات معیشتی مردم حاشیه بیابان ها را مقابله با پدیده بیابان زایی با اقداماتی که جمله اصلاح و حفظ خاک و احیای مراتع است.

مدیرکل دفتر تثبیت شن و بیابان زدایی سازمان جنگل ها و مراتع افزود: اگر این گونه اقدامات توسط بسیجیان انجام نمی شد موفقیت های کنوی در مقابله با افزایش بیابان ها و تخریب جنگل ها و مراتع به دست نمی آمد.

وی در ادامه از تشکیل کمیته مقابله با بیابان زدایی در کشور به ریاست وزیر جهاد کشاورزی خبر داد.

