نقشه بردار جهانی مریخ در فضا گم شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، این سفینه که یکی از 5 کاوشگر روباتیک بسیار قدیمی ناسا برای مطالعه روی مریخ است، با چرخش به دور این سیاره تصاویر بسیار دقیقی را از آن تهیه کرد و در ماموریتی حضور داشت که برای اولین بار به کشف وجود آب روی سطح آن منجر شد.

پس از بروز مشکلاتی در پانل خورشیدی این کاوشگر، بررسی روی آن در آسمان آغاز شد اما در پی عدم مشاهده هیچ گونه علامتی احتمال ناپدید شدن آن در فضا شدت یافت.

ارتباط دانشمندان آزمایشگاه "جت پروپالشن" ناسا با این سفینه در تاریخ دوم نوامبر پس از ارسال پیامی مبنی بر ایجاد اشکال در حرکت دادن یکی از پانل های خورشیدی کاوشگر قطع شد.

بر طبق برنامه قرار بود این سفینه طوری جایگیری کند که یک پانل آن با خورشید رودررو شود، اما این جهتگیری ارتباط MGS را با بخش کنترل ماموریت قطع می کند.

بنا بر گزارش رویترز، ماموریت 10 ساله این کاوشگر که 4 مرتبه تمدید شد، در حدود 377 میلیون دلار برای ناسا هزینه در بر داشت.

دوربین های نقشه بردار جهانی مریخ برای اولین بار جریان داشتن آب روی این سیاره را ضبط کردند و بقایای میدان مغناطیسی که روزگاری سطح مریخ را از پرتوهای کشنده کیهانی مصون نگاه می داشت، توسط همین فضاپیما کشف شد.