به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، در معاملات روز چهارشنبه با نگرانی از این که تولید نفت خام آمریکا می‌تواند توالی افزایش قیمت نفت را که در بیشتر ربع سوم سال ادامه یافت، قطع کند، قیمت نفت افت کرد.

پیش‌خرید نفت خام نیمه‌سنگین تگزاس غرب آمریکا (دابلیوتی‌آی)، به بشکه‌ای ۵۰.۲۵ دلار رسید که نسبت به قیمت بسته شده قبلی ۱۷ سنت کاهش داشت. در همین جلسه معاملات قیمت این شاخص نفتی به زیر ۵۰ دلار هم رسیده بود.

پیش‌خرید نفت برنت هم با ۲۴ سنت کاهش به قیمت ۵۵.۷۶ دلار برای هر بشکه رسید. در اوایل معاملات امروز قیمت این شاخص نفتی تا حد ۵۵.۳۸ دلار هم پایین آمد.

نگرانی از این که افزایش ممتد قیمت نفت در ربع سوم سال، که باعث شد تا اواخر سپتامبر، ارزش نفت برنت تا رکوردهای اواسط ۲۰۱۵ بالا برود، بیش از اندازه زیاد بوده باشد منجر به این افت قیمت شد و بازگشت به تولید میدان نفتی شراره در لیبی هم به این نگرانی‌ها اضافه کرد.

میدان نفتی شراره در روز چهارشنبه دوباره آغاز به کار کرد. قبل از این که گروه‌های مسلح این میدان را در روز یکشنبه تعطیل کنند، تولید نفت روزانه آن به بیش از ۲۳۰ هزار بشکه می‌رسید.

با این همه ناظران بازار می‌گویند بازار متوازن خواهد شد به این معنی که تقاضا دیگر کمتر از عرضه موجود نخواهد بود.

متوازن شدن بازار نتیجه مصرف بالا و همچنین تلاش‌های انجام شده به رهبری کشورهای عضو اوپک برای کاهش حدود ۱.۸ میلیون بشکه‌ای ظرفیت تولید نفت روزانه در سال ۲۰۱۷ و ربع اول سال ۲۰۱۸ است.

روز چهارشنبه رییس‌جمهور روسیه، ولادیمیر پوتین گفت که او گزینه تمدید کاهش تولید تا پایان سال ۲۰۱۸ را کنار نخواهد گذاشت. روسیه هم بخشی از توافق کاهش تولید است.

اما افزایش تولید نفت در ایالات متحده که عضو این توافق نیست، از بالا رفتن قیمتها جلوگیری کرده است. ‌

فاتح بیرول، مدیر اجرایی آژانس بین‌المللی انرژی به رویترز گفت: رشد تولید کشورهای غیر اوپک همچنان در حال اتفاق افتادن است، بنابراین من انتظار ندارم قیمت‌ها در آینده نزدیک بالا بروند.

طبق اعلام شرکت خدمات انرژی بیکر هیوگز، تولید نفت آمریکا در اواخر سپتامبر ۹.۵۵ میلیون بشکه در روز بود که بالاترین سطح آن از جولای ۲۰۱۷ تا کنون است و حفاران هم در هفته منتهی به ۲۹ سپتامبر ۶ حلقه چاه به چاه‌های فعال اضافه کردند.