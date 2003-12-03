مهمترين عناوين روزنامه هاي صبح امروز

آفتاب:

تصميم جديد نمايندگان مجلس درمورد پرداخت پاداش بازنشستگان

واشنگتن پست خبر داد: احتمال حضور ناتو درعراق

هيات رييسه مجلس امروز درمورد نامه رييس قوه قضاييه تصميم مي گيرد



آفرينش:

ازمهر ماه سال آينده انجام مي شود - پذيرش غيرحضوري دانشجودردانشگاههاي دولتي

طي نامه اي ازسوي مقام معظم رهبري به رييس جمهور؛ سياستهاي كلي برنامه چهارم توسعه ابلاغ شد

به دليل كشته شدن يك تبعه ايراني درعراق به دست نيروهاي آمريكايي ؛ سفير سوييس به وزارت خارجه ايران احضار شد



انتخاب:

مجلس تصويب كرد: 900 ميليون دلار براي پرداخت مطالبات كارمندان

يك مقام وزارت نفت اعلام كرد: ايران سهم بيشتري از توليد اوپك مي خواهد

براي تنظيم بازار مجوز واردات 5/1 ميليون تن سيمان صادر شد



اعتماد:

دو فوريت طرح اصلاح قانون بودجه سال 82 كل كشور تصويب شد ، عيدي مجلس به كارمندان و بازنشستگان

پيام تسليت رهبر معظم انقلاب به مناسبت فاجعه سامرا: متجاوزان بارديگرنشان دادند كه براي جان مردم و مقدسات آنان هيچ حرمتي نمي شناسند

شيرين عبادي در آخرين كنفرانس خبري خود: دموكراسي را در سيني طلا، هديه نمي دهند



ابرار:

رييس دانا: خصوصي سازي را با اختصاص سازي اشتباه گرفته اند

معاون اجتماعي سازمان مديريت: فقط امكان پرداخت يك سوم پاداش بازنشستگان را داريم

دعوت از رييس جمهوري براي سخنراني درمراسم روز دانشجو



ايران:

درنامه اي از سوي مقام معظم رهبري خطاب به رييس جمهوري - سياست هاي كلي برنامه چهارم توسعه ابلاغ شد

مجلس تصويب كرد: اختصاص 900 ميليون دلار براي پرداخت پاداش و مطالبات بازنشستگان

به دعوت كوفي عنان انجام شد، تشكيل شوراي مشترك همسايگان عراق و شوراي امنيت



توسعه:

شمارش ماشيني آرا - شوراي نگهبان: مهلت تمام شود كار خودمان را مي كنيم

مجلس به دولت اجازه داد؛ پرداخت مطالبات معلمان ، نظاميان و بازنشستگان ازصندوق ذخيره ارزي

وكيل مدافع خبرداد:عباس عبدي در سوئيت خود آسايش دارد



جام جم:

رهبر معظم انقلاب با محكوميت فاجعه سامرا: متجاوزان براي مقدسات حرمتي نمي شناسد

با تصويب يك لايحه دو فوريتي درمجلس ، تعلق مي گيرد - پاداش كامل براي بازنشستگان

جرج بوش مجوزتحقيقات براي ساخت سلاح جديد هسته اي را صادر كرد



جمهوري اسلامي:

درحضور روساي جمهور دو كشور، جمهوري اسلامي ايران و جيبوتي چند سند همكاري امضا كردند

ديوان عالي آمريكا آدم ربايي توسط آمريكاييها را قانوني اعلام كرد

مفتي فلسطين توافقنامه ژنو را تحريم كرد



جوان :

ابلاغ سياست هاي كلي برنامه چهارم توسعه از سوي رهبر انقلاب

با تصويب مجلس شوراي اسلامي - تاسيس وزارت رفاه و تامين اجتماعي قطعي شد

واشنگتن پست: رهبران شيعه عراق همه را غافلگير كرده اند



حيات نو:

مجوز900 ميليون دلاري مجلس به دولت ، سازمان مديريت: مطالبات كارمندان را يك ماهه مي پردازيم

وزير بازرگاني : ايران مركز تجارت الكترونيكي خاورميانه مي شود

رييس سازمان ايرانگردي و جهانگردي : كارمندان دولت 200 هزار تومان وام سفر مي گيرند



خراسان :

خرازي: وزارت خارجه مسئوليت نمايندگي ايران در آژانس را به عهده مي گيرد

مجلس به تشكيل وزارت رفاه و تامين اجتماعي راي داد

برمر: هيچ تغييري در توافقنامه انتقال قدرت در عراق داده نمي شود



خبر:

تحليل "خبر" از اقدامات شتاب زده وزارت بازرگاني در كاهش تعرفه واردات تلويزيون؛ بهشت وارد كنندگان ، جهنم توليد كنندگان

نشست اتحاديه اروپا و ايران در مورد مبارزه با مواد مخدر برگزار مي شود

تمام شعب بانك ملي موظف شدند وام ازدواج 300 هزار توماني پرداخت كنند



دنياي اقتصاد:

در 8 ماه اول سال با 20 درصد افزايش نسبت به مدت مشابه سال قبل - صادرات غيرنفتي به مرز چهار ميليارد دلار رسيد

مذاكره براي عرضه سهام ايران خودرو در بورس هاي اروپايي آغاز شد

مجلس به تشكيل وزارت رفاه راي مثبت داد



رسالت:

پيام مقام معظم رهبري به مناسبت هجوم وحشيانه اشغالگران به مردم سامرا؛ آمريكا براي مقدسات وجان مردم حرمتي نمي شناسد

قوامي رييس كميسيون قضايي : تاسيس معاونت آموزش و تحقيقات از اقدامات مهم رييس قوه قضاييه است

رقابت سالم شرط اصلي انتخابات آزاد است



سياست روز:

مقام معظم رهبري با محكوم نمودن كشتار مردم بي دفاع دراماكن مقدس سامرا: فهم غلط ونگاه مستكبرانه آمريكا را درعراق، به خاك سياه مي نشاند

دكتر كدخدايي با اشاره به ضعفهاي ساختاري در صنعت نفت كشور: پس از يك قرن ، هنوز نفت خام صادر مي كنيم

هاشمي رفسنجاني در ديدار با احمد چلبي: هيچ كشور خارجي نمي تواند عراق را اداره كند



شرق:

درخواست ايران براي كشت خشخاش

بشاراسد درمصاحبه با نيويورك تايمز: سوريه آماده مذاكره با اسراييل است

ابهام در سرنوشت عزت ابراهيم



صداي عدالت:

از سوي رهبر انقلاب - سياست هاي كلي برنامه چهارم توسعه به رييس جمهور ابلاغ شد

تقاضاي معلولان از مردم: نگاه بدون ترحم

اميد آخرين قرباني است؟ اينجا قانون هم مي گريد



فرهنگ آشتي:

با ابلاغ سياست هاي كلي برنامه چهارم از سوي مقام رهبري ؛ ساختار قضايي واداري اصلاح مي شود

تسهيل شرايط ورود اتباع ايران به آمريكا

مراسم امضاي معاهده صلح ژنو آغاز شد



كارو كارگر:

فرياد نمايندگان جامعه كارگري درمجلس به جايي نرسيد؛ استقلال خواهي صندوق هاي بيمه اي وحمايتي با قطع يارانه پاسخ داده شد

طي نامه به رييس جمهور ؛ رهبر انقلاب سياست هاي كلي برنامه چهارم توسعه را ابلاغ كردند

تاج الدين: حمايت از معلولان نهادينه نشده است



مردم سالاري:

اظهار نظر برخي از مقامات اروپايي؛ استقرار ثبات درعراق به همكاري ايران نيازمند است

هانس بليكس قطعنامه آژانس در مورد برنامه هسته اي ايران را كاملا قابل قبول خواند

وزارت امنيت داخلي آمريكا: مقررات مربوط به ورود اتباع خارجي از جمله ايران به آمريكا آسانتر مي شود



نسيم صبا:

تاكيد صاحبنظران بر ضرورت كاهش تشنجات درآستانه انتخابات مجلس هفتم - حقوق بشر ، چالش مهم ديپلماسي ايران

مجيد انصاري با رد خبربرخي رسانه ها اعلام كرد: مجمع روحانيون مبارز با جبهه مشاركت ائتلاف مي كند

پل برمر: قوانين تشكيل دولت درعراق مبتني برهويت اسلامي است



همبستگي:

مجلس شوراي اسلامي با هدف حمايت از اقشار آسيب پذير و بدون درآمد راي داد ، تشكيل وزارت رفاه و تامين اجتماعي

روابط عمومي سپاه پاسداران خطاب به مجلس شوراي اسلامي قبل از قوه قضاييه با گزافه گويي هاي نماينده مجلس برخورد كنيد

در روز جهاني معلولين اعلام شد ، راه چمني : دو ميليون و 600 هزار معلول داريم



همشهري:

مقام معظم رهبري ، هتك حرمت بارگاه حضرت هادي (ع) و حضرت عسگري (ع) را محكوم كردند

توسط مقام معظم رهبري - سياست هاي كلي برنامه چهارم توسعه ابلاغ شد

وزير انرژي كويت : كويت درباره ميدان نفتي آرش با ايران توافق دارد



ياس نو:

براساس مصوبه ديروز مجلس - 750 ميليارد تومان مطالبات فرهنگيان و بازنشستگان پرداخت مي شود

از سوي مقام معظم رهبري سياست هاي كلي برنامه چهارم توسعه ابلاغ شد

ديدگاه حجاريان و مجيد انصاري درباره ائتلاف

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