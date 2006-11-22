کریمی در ترکیب اصلی بایرن مونیخ مقابل اسپارتاک حضور ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال بایرن مونیخ آلمان امشب( چهارشنبه) در چارچوب دیدارهای هفته پنجم مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان باشگاههای اروپا با اسپارتاک مسکو بازی می کند.

براساس پیش بینی نشریه کیکر، ماگات در این بازی که در وزشگاه لوژنیکی شهر مسکو برگزارخواهد شد همچون دیدارهای گذشته بایرن مونیخ از وجود علی کریمی در ترکیب اصلی بهره نخواهد برد.

به احتمال زیاد بایرن مونیخ امشب با ترکیب اولیورکان ، ویلی سانیول، مارتین دی میکلیس، فان بویتن، باستین شون اشتایگر، اوتل ، فان بومل، حسن صالی حمیدزیچ، روکه سانتاکروز، روی ماکای، کلودیو پیزارو به مصاف میزبان خود اسپارتاک مسکو خواهد رفت.

علی کریمی هافبک تیم ملی کشورمان در لیست 18 نفره بایرن مونیخ قرار دارد. البته نشریه کیکر در مورد بازی مهدوی مهدوی کیا در دیدار برابر آرسنال هم پیش بینی کرده بود که این بازیکن ایرانی در ترکیب اصلی قرار ندارد اما برخلاف ادعای این نشریه آلمانی ، مهدوی کیا 90 دقیقه کامل برای هامبورگ بازی کرد.