  1. استانها
  2. آذربایجان غربی
۱۲ مهر ۱۳۹۶، ۱۸:۳۶

در نخستین ماه پاییز؛

آذربایجان غربی سفید پوش شد

آذربایجان غربی سفید پوش شد

ارومیه – در نخستین ماه از فصل پاییز بارش برف در ارتفاعات و برخی مناطق شمال آذربایجان غربی مردم را شگفت زده کرد.

دریافت 6 MB

به گزارش خبرنگار مهر، بارش برف از دیشب در ارتفاعات شهرستان خوی و چالدران آغاز شده و ادامه دارد ضمن اینکه موجب سفید پوش شدن منطقه شده افت شدید دمای هوا را نیز در پی داشته است.

با ورود یک موج هوای سرد، دمای هوای شهرستانهای شمالی در شبانه روز گذشته کاهش پیدا کرده و مردم مجبور به استفاده از لباسهای گرم ووسایل گرمایشی شده اند.

همچنین هواشناسی آذربایجان غربی با صدور اطلاعیه ای نسبت به سرمازدگی محصولات کشاورزی در این استان هشدار داد.

بر اساس اعلام هواشناسی استان ورود این امواج ناپایدار سبب بروز ناپایداری های جوی بشکل افزایش ابر، وزش باد ورگبار ورعدبرق در شمال ومرکز استان شده است.

کد خبر 4104960

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها