آذربایجان غربی سفید پوش شد

به گزارش خبرنگار مهر، بارش برف از دیشب در ارتفاعات شهرستان خوی و چالدران آغاز شده و ادامه دارد ضمن اینکه موجب سفید پوش شدن منطقه شده افت شدید دمای هوا را نیز در پی داشته است.

با ورود یک موج هوای سرد، دمای هوای شهرستانهای شمالی در شبانه روز گذشته کاهش پیدا کرده و مردم مجبور به استفاده از لباسهای گرم ووسایل گرمایشی شده اند.

همچنین هواشناسی آذربایجان غربی با صدور اطلاعیه ای نسبت به سرمازدگی محصولات کشاورزی در این استان هشدار داد.

بر اساس اعلام هواشناسی استان ورود این امواج ناپایدار سبب بروز ناپایداری های جوی بشکل افزایش ابر، وزش باد ورگبار ورعدبرق در شمال ومرکز استان شده است.