بروز اغلب آسیب های اجتماعی متاثر از معضل بیکاری است / اعطای وام به جوانان در مراکز کارآفرینی شهرداری

به گزارش خبرنگار مهر ، این کارگاه از سوی معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران و ستاد کارآفرینی شهر در تالار بعثت دانشگاه تهران برگزار شد.

معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران که در این نشست سخن می گفت ، آشنایی مدیران شهری با حوزه کارآفرینی را از مهمترین اهداف برگزاری این کارگاه بیان کرد .

احمد نوریان با بیان اینکه شهرداری یک نهاد خدماتی صرف نیست گفت : شهرداری یک نهاد اجتماعی ، خدماتی است که در کنا ر اقداماتی چون آراستگی و نظافت شهر ، فضای سبز ، حمل و نقل و ترافیک و شهرسازی به نیازهای اولیه شهر هم باید بپردازد.

وی افزود: امروز در شهر با معضلی به نام بیکاری که منشا بسیاری از آسیب هاست مواجهیم به طوری که برابر آنچه اعلام شده 800 هزار متقاضی کار در تهران وجود دارد.

نوریان با اشاره به اینکه مدیریت شهری باید به سهم خود برای این معضل چاره جویی کند گفت : موضوع اقتصاد شهری به خصوص اقتصاد و معیشت خانواده ها بسار مهم و از وظایف مدیریت شهری است . کارآفرینی در کشور ما فرصتی نو را پدید آورده تا در یک حرکت ملی و جهادی از این فرصت در حل مشکلات بویژه معضل اشتغال استفاده کنند .

به گفته معاون شهردار تهران ، شورای اسلامی شهر تهران حدود 3 سال پیش این موضوع را تصویب کرده و شهرداری موظف بوده به این موضوع بپردازد .

وی افزود: در دوره جدید مدیریتی ، شهرداری تهران هم با همکاری کمیسیون فرهنگی ، اجتماعی و زیست شهری شورای شهر و ارتباط با دانشگاه های معنبر از جمله دانشگاه تهران ، صنعتی شریف و الزهرا (س) وارد مذاکره شد و تفاهم نامه های همکاری با آن ها تنظیم شد و مدتی است که فعالیت های مشترک آغاز شده است .

نوریان ، توجه به اهمیت کار و کارآفرینی و افزایش بهره وری در تفاهمنامه های مذکور را اساس کار دانست و گفت: به دستور شهردار تهران راه اندازی مراکز کارآفرینی در هر منطقه شهرداری در دستور کار قرار گرفت به طوری که در گام نخست در منطقه 15 کار آفرینی خانگی ، منطقه 2 کارآفرینی شبکه ای IT و در مرحله بعد مرکز کارآفرینی منطقه 10 تحت عنوان کارآفرینی خانوادگی تشکیل شد. این در حالی است که مراکز کارآفرینی مناطق 8 ، 9 ، 20 و 21 شهرداری بزودی افتتاح خواهد شد.

وی افزود: این حرکت با استقبال خوبی از سوی شهروندان و مسئولان مواجه شده به طوریکه شهرداران مناطق هم اکنون پیش قدمند که مکان های مناسبی را در اختیار قرار دهند.

به گزارش "مهر" معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران خاطر نشان کرد: در خصوص حمایت های مالی کارآفرینان با تعاونی اعتباری شهر به این توافق رسیدیم که درصدی از چرخش بودجه های فرهنگی ، اجتماعی شهرداری را بدون هیچگونه تحمیل به بودجه شهرداری به کارآفرینان اختصاص دهیم.

وی در پایان از توافقات اولیه با وزارت کار و سایر مراکز مرتبط با کارآفرینی برای اعطای وام به جوانانی که در مراکز کارآفرینی شهرداری وارد خواهند شد خبر داد.